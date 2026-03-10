Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Begues

Un hombre de avanzada edad ha fallecido este martes en un incendio en una vivienda unifamiliar situada en la calle Besòs de Begues (Barcelona), según informan los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

Los Bomberos han recibido el aviso sobre las 16.49 horas, por un testigo que advertía de que salía humo por la ventana de una vivienda. Han acudido al lugar siete dotaciones de los parques de Gavà, Sant Boi de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) y varias dotaciones de vehículos de mando de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.

El incendio ya se había desarrollado en el interior de la vivienda y han tenido que atacarlo desde las ventanas. El hombre ha sido localizado refugiado en un baño, pero sin vida. Sus cuidadoras no estaban en la casa.

Las tareas de extinción se han prolongado con seis dotaciones de Bombers hasta las 20.00 horas porque la casa tenía elementos de madera que han acumulado temperatura y podian propiciar que se reavivara el fuego.