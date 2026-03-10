Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Un hombre se atrinchera en una vivienda de Madrid armado con una catana

Fuentes policiales señalan que el varón amenaza con arrojarse al vacío después de haber mantenido una discusión con vecinos, que han sido desalojados

Un agente de la Policía Nacional.

Un agente de la Policía Nacional. / EP

EFE

Madrid
Los negociadores de la Policía Nacional tratan de convencer y tranquilizar a un hombre que esta tarde, con una arma blanca en mano -al parecer una catana- se ha atrincherado en una vivienda del sexto piso del barrio madrileño de Retiro.

Fuentes policiales han indicado a EFE que el hombre amenaza con arrojarse al vacío después de haber mantenido una discusión con vecinos, que han sido desalojados.

El suceso ha ocurrido en la calle Narciso Serra, que ha sido cortada al tráfico y en la que se encuentran, además de los negociadores de la Policía, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del cuerpo, el Samur-Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Los servicios de emergencia han dispuesto colchonetas por si los negociadores no logran disuardirle.

