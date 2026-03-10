Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia machista

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para el padre de las jóvenes de Terrassa asesinadas en Pakistán por negarse a un matrimonio forzoso

Los hermanos de las víctimas, que fueron absueltos del crimen en su país, están acusados como cooperadores

Detenido el padre de las dos jóvenes pakistanís de Terrassa asesinadas en un "crimen de honor" / Cristóbal Castro

Germán González

J. G. Albalat

Barcelona
La Fiscalía de Terrassa pide 14 años de cárcel para el padre de Arooj y Aneesa, las dos hermanas de Terrassa (Barcelona) asesinadas en Pakistán en mayo de 2022 por miembros de su familia al negarse a un matrimonio forzado que se había acordado con primos suyos. En concreto está procesado por un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado junto con otros de maltrato habitual y coacciones

En el banquillo de los acusados se sentarán también dos hermanos de las víctimas para los que el Ministerio Público solicita 14 y 6 años de cárcel respectivamente por los mismos delitos. Estos dos hermanos fueron acusados en Pakistán junto a otros parientes del crimen pero se les absolvió al recibir el perdón de los progenitores, además de encontrarse pruebas de que dispararan a la policía para evitar la detención.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Terrassa también investigaba inicialmente al padre por ordenar el asesinato de sus hijas, si bien el magistrado se inhibió hace un año ante la Audiencia Nacional en relación con esta parte del procedimiento. En este sentido hay una causa abierta contra el padre por este delito que se sigue investigando.

Las hermanas Arooj y Aneesa, de 24 y 21 años de edad, respectivamente, fueron asesinadas en la localidad de Nothia, en Pakistán, el 20 de mayo de 2022. La Audiencia de Barcelona juzgará a su padre, G.A., y a uno de los hermanos, R.S.A., los delitos de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, maltrato habitual y coacciones, mientras que al otro hermano, A.Y.A., los de maltrato y coacciones.

El fiscal considera que el padre urdió junto a sus familiares "un plan para engañar a sus hijas y lograr así que se desplazaran hasta Pakistán con el fin de limpiar su honor y el de la familia", ya ellas se habían negado a seguir con el matrimonio forzado al que fueron obligadas en 2019, que querían disolver, y habían escapado del domicilio familiar en Terrassa para vivir con sus actuales parejas.

En este sentido, el escrito fiscal remarca que, cuando estaban en España, la hermana mayor era controlada "permanentemente" por su padre y uno de sus hermanos, "careciendo la misma de posibilidad de relacionarse con personas ajenas al ámbito estrictamente familiar, no pudiendo salir del domicilio si no era acompañada por su padre o su hermano, sufriendo de forma permanente malos tratos físicos por ambos". Incluso, se llegó a intentar suicidar en 2018.

Ante esta situación, el padre se trasladó en 2019 con su hija mayor a Pakistán para que se casara con un pariente con el que había concertado un matrimonio de conveniencia, sin que ella lo supiera, por lo que fue obligada a casarse el 22 de diciembre de 2019. A su regreso a España, la chica, que se negaba a mantener el matrimonio y trató de evitar que su marido obtuviera el permiso de residencia, abandonó el domicilio familiar e inició una relación sentimental con un ciudadano pakistaní afincado en Barcelona.

El padre inició entonces los trámites para que su otra hija, a quien también había obligado a casarse en contra de su voluntad en 2019 en Pakistán, fuese a vivir a Terrassa con ellos, donde también la sometieron a un control permanente. Como había hecho su hermana mayor, la chica logró abandonar el domicilio paterno a principios de 2022 y se fue a vivir con ella, hasta que el padre logró engañarlas a ambas para que regresaran a Pakistán, donde fueron asesinadas.

Las jóvenes llegaron a su país el 18 de mayo y dos días más tarde, el 20, murieron asesinadas por un grupo de familiares que pretendían así «limpiar el honor» de la familia Por este crimen se detuvo a seis personas, entre ellos dos hermanos de las víctimas, que acabaron absueltos porque recibieron «el perdón» de la familia.

