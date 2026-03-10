Encerradas, vigiladas por cámaras, obligadas a estar disponibles las 24 horas: cinco mujeres son liberadas en un prostíbulo de Torre Pacheco

La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres que presuntamente eran explotadas sexualmente en un prostíbulo situado en la localidad murciana de Torre Pacheco y ha detenido a un hombre acusado de delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

La investigación se inició en marzo de 2025 después de que los agentes establecieran contacto con una mujer que aseguró ser víctima de explotación sexual en una casa prostíbulo del municipio. Según su testimonio, ella y otras jóvenes extranjeras habían sido captadas mediante engaños y sometidas posteriormente a condiciones laborales abusivas.

En constante vigilancia y grabación de los servicios

Durante la investigación, la víctima relató a los agentes que las mujeres no tenían libertad para entrar o salir del domicilio y que eran obligadas a consumir alcohol con los clientes. Asimismo, denunció que el propietario del local había instalado cámaras de videovigilancia en todas las estancias y que utilizaba las grabaciones de los servicios sexuales para distribuirlas posteriormente como contenido pornográfico a través de internet.

Estancia del prostíbulo de Torre Pacheco en el que vivían las mujeres, sin libertada para salir o entrar / Policía Nacional

Disponibilidad total y sanciones económicas

Las pesquisas policiales permitieron confirmar los hechos denunciados y comprobar que las víctimas debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, se les imponían sanciones económicas si incumplían normas internas, como rechazar a clientes o ausentarse sin autorización, y estaban obligadas a entregar al responsable la mitad de las ganancias obtenidas.

La investigación culminó el pasado mes de febrero con un dispositivo policial de inspección en el prostíbulo regentado por el investigado, que permitió localizar a otras cuatro mujeres que presuntamente se encontraban en la misma situación de explotación.

La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que alertó de las condiciones abusivas en el local

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del responsable como presunto autor de delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Las víctimas fueron atendidas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), especializada en la asistencia a mujeres víctimas de explotación sexual.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda que dispone de la línea telefónica 900 105 090 y del correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos. Las llamadas no quedan reflejadas en la factura telefónica.

Noticias relacionadas

La unidad investigadora mantiene abiertas las pesquisas para localizar, identificar y asistir a otras posibles víctimas que pudieran haber sufrido situaciones similares.