Sucesos

Detenido un vecino de Polinyà por empujar a su pareja desde un cuarto piso

La víctima está en el hospital pero fuera de peligro

Dos detenidos tras la caída de una mujer de 26 años por un balcón de la calle Avenir de Barcelona

Efectivos de los Mossos desplegados en Sant Vicenç de Castellet

Efectivos de los Mossos desplegados en Sant Vicenç de Castellet / Eduard Font Badia

EFE

EFE

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Polinyà (Barcelona), en un caso en el que la mujer ha resultado herida aunque no se teme por su vida.

Según ha adelantado RTVE, los hechos han ocurrido esta pasada medianoche cuando los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso de que una mujer había caído desde un cuarto piso en Polinyà.

Noticias relacionadas

Cuando los equipos de emergencia han llegado al lugar, la mujer ha sido evacuada a un hospital debido a las lesiones sufridas por la caída, si bien no se teme por su vida. Los Mossos, que mantienen una investigación abierta, han detenido a la pareja de la víctima.

