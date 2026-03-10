Sucesos
Detenido un vecino de Polinyà por empujar a su pareja desde un cuarto piso
La víctima está en el hospital pero fuera de peligro
Dos detenidos tras la caída de una mujer de 26 años por un balcón de la calle Avenir de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años acusado de empujar a su pareja desde un cuarto piso en Polinyà (Barcelona), en un caso en el que la mujer ha resultado herida aunque no se teme por su vida.
Según ha adelantado RTVE, los hechos han ocurrido esta pasada medianoche cuando los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso de que una mujer había caído desde un cuarto piso en Polinyà.
Cuando los equipos de emergencia han llegado al lugar, la mujer ha sido evacuada a un hospital debido a las lesiones sufridas por la caída, si bien no se teme por su vida. Los Mossos, que mantienen una investigación abierta, han detenido a la pareja de la víctima.
- La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
- Detenido el propietario de una empresa de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar por explotación laboral
- Mònica, 22 años, adicta a los ansiolíticos: 'Buscaba la pastilla como una yonqui
- La llegada de una dana presagia varios días de lluvias, inestabilidad atmosférica y bajada de las temperaturas en España
- Educació pacta con CCOO y UGT una subida de 3.000 euros anuales para los profesores, pero Ustec se desmarca y mantiene las huelgas
- Restablecida la circulación de trenes en la R2 y la R2 Sud entre el Prat de Llobregat y Gavà tras una avería en la infraestructura
- Los expertos ven inviable elevar la R1 de Rodalies como propone Puente y defienden proteger el actual trazado
- Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador