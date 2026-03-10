Sucesos
Detenido un joven de 23 años por hacer grabaciones a una menor en un CAP del Eixample de Barcelona
Los Mossos señalan que el sospechoso carece de antecedentes
Detienen a un hombre de 43 años por la agresión sexual de febrero en Sant Joan de les Abadesses
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 23 años por hacer grabaciones no autorizadas a una niña de 9 años en un CAP del Eixample de Barcelona, según ha avanzado el 'Diari Ara'. Los hechos ocurrieron el 19 de febrero y el arresto se produjo el 4 de marzo cuando la familia presentó la denuncia.
El detenido carece de antecedentes policiales y tampoco trabaja en el ambulatorio. La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
