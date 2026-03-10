Los atracadores del banco de San Pedro llegaron a introducir más de 70.000 euros en su mochila: "El menor intentó huir por los conductos del aire acondicionado"

"Somos Robinsones, no os preocupéis, que el dinero es del banco", Es lo que dijeron a sus rehenes, según la declaración de un testigo, los protagonistas del atraco a punta de pistola y de machete que tuvo lugar el viernes pasado en un banco ubicado en el centro de San Pedro del Pinatar.

Los asaltantes eran dos jóvenes de nacionalidad española (uno de ellos, menor de edad, el otro de 18 años) que llegaron a echar más de 70.000 euros de la caja fuerte en la mochila que portaban y que en realidad emplearon una pistola de plástico.

El titular de la plaza Nº 3 del Tribunal de Instancia de San Javier envió este lunes a prisión provisional, comunicada y sin fianza al atracador mayor de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación en establecimiento abierto al público, con uso de instrumento peligroso, en grado de tentativa. "Ha pedido disculpas a todos, siente lo que hizo", explicó a este diario Ignacio Fernández, abogado de este joven, de solo 18 años.

Ante la autoridad judicial también comparecieron los testigos. Uno de ellos, empleado de la sucursal, relató cómo los asaltantes obligaron a los rehenes a "bajar al sótano, donde se encuentra la habitación de la caja fuerte". Ahí les hizo que se sentasen en el suelo y empezaron a escuchar "golpes en la puerta principal y en una ventana lateral, por lo que entendían que pudiera ser la Policía o clientes", subraya en su declaración, a la que ha tenido acceso este periódico.

Como la caja fuerte no se abría, ambos asaltantes "se pusieron muy nerviosos", cuenta el testigo a la autoridad judicial

El atracador preguntó a este trabajador por la caja fuerte y "le advirtió de que no pusiera ninguna clave de ayuda para la apertura de la caja fuerte", a lo que el empleado le contestó que eso no existía.

Prosigue la declaración: "Sonó el pitido de la apertura, me indico que abriera la caja fuerte, cosa que hice. En ese momento, se escuchó una voz que decía: 'Aquí la Guardia Civil', por lo que se pusieron aún más nerviosos".

"Se quitó la máscara y dejó el cuchillo"

El empleado comenta que "el menor subió hacia arriba y se perdió del habitáculo y el mayor procedió a quitarse la máscara, a dejar el cuchillo y la pistola sobre una caja de monedas". La máscara en cuestión llevaba la bandera de Estados Unidos y en la mejilla derecha se leía 'EE. UU', según consta en el atestado.

"Entró en varias ocasiones y volvió a salir, estaba muy nervioso. Al final, en una de esas veces, cogió el dinero que había y lo metió en una mochila de color negro. Que cogió las armas y la careta, poniéndosela nuevamente en la cara e hizo que subiera todo el mundo hacia arriba", específica.

Cuando el trabajador hizo luego el recuento, los billetes sumaban 71.655 euros, concretó ante el juez.

Fue entonces cuando el atracador le espetó que "eran Robinsones, que no se preocuparan, que el dinero es del banco y os daremos dinero". Los investigadores sospechan que es posible que se refiriesen a Robin Hood, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres.

Desde su posición, el testigo (que sufrió pequeñas lesiones por las bridas, pero no precisó de asistencia médica) escuchó como un miembro de la Benemérita dialogaba con los asaltantes, hasta que consiguió que dejase salir a todos. Antes de hacerlo, el sujeto mayor le condujo, recalca el trabajador, "hasta la primera planta, sujeto del cuello, portando en la mano derecha el cuchillo".

También relató que el menor de edad "intentó salir por los conductos del aire acondicionado", sin éxito.

La voz de alarma la dio una mujer (una clienta) que estaba en el banco cuando entraron los sujetos, y que pudo llamar por teléfono a Emergencias porque la irrupción de los mismos la pilló en el cuarto de baño.

Gracias a esta circunstancia, la ayuda se puso en camino rápidamente y la Policía pudo rodear el banco. Los investigadores arrestaron a ambos jóvenes y requisaron las armas que portaban, y fue entonces cuando descubrieron que la pistola era de mentira: se trataba de un arma simulada.

En cuanto al asaltante que aún no ha cumplido la mayoría de edad, se halla en libertad: no se ha pedido en Menores cautelar alguna respecto a su persona, indican fuentes judiciales.