Agresiones a sanitarios
Agrede a la sanitaria de una ambulancia mientras atendía a un hombre en Castelló
El hombre fue rápidamente detenido por la Policía Local
Aitor Tezanos
Ambulancias CSA ha denunciado la agresión que sufrió ayer una de sus trabajadoras en Castelló, en plenas celebraciones de las fiestas de la Magdalena.
Según el relato de los hechos que la empresa ha publicado en redes sociales, el incidente tuvo lugar cuando un equipo estaba prestando asistencia sanitaria a un hombre. En ese momento un varón, "sin ninguna relación con el paciente atendido", comenzó a increpar a los profesionales hasta llegar a agredir a las sanitarias, una de las cuales sufrió lesiones.
La "rápida" intervención de la Policía Local de Castelló derivó en la detención del presunto agresor, de unos 40 años. Desde Ambulancias CSA indican que también se resistió a los agentes.
"Nuestros sanitarios son profesionales que cada día salen a la calle con un único objetivo: ayudar, cuidar y salvar vidas. No podemos permitir que quienes están para proteger y asistir a los demás se conviertan en víctimas de la violencia. Todo nuestro apoyo a nuestras compañeras agredidas. Tolerancia cero ante cualquier agresión a sanitarios", finaliza el mensaje.
