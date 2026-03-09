Sucesos
El TSJC confirma los 21 años de cárcel para el 'Rambo de Sant Hipòlit de Voltregà' que mató a tiros a un menor
Tras el crimen el sospechoso huyó por el monte hasta que fue detenido por el Grupo Especial de Intervención de Mossos
Un jurado decidirá sobre el asesinato a tiros de un menor en Sant Hipòlit de Voltregà
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por Daniel M.B. contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que lo condenó 21 años, 9 meses y un día de cárcel por el asesinato de un menor de 15 años en Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) la madrugada del 1 de mayo de 2023. De esta forma, se confirma que el condenado debe cumplir esta pena así como indemnizar con 223.000 euros a la familia de la víctima.
La Audiencia de Barcelona condenó a Daniel M.B. por los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y depósito de armas. El jurado consideró probado que el sospechoso disparó a la víctima, que iba con un grupo de jóvenes, por la espalda la madrugada del 1 de mayo de 2023 cuando bajaban de estar toda la noche de fiesta de la Font de la Sala. En el juicio el condenado negó el crimen.
Sin embargo, la sentencia considera probado que hizo varios disparos con una pistola y uno de ellos impactó a la cabeza del menor. El proyectil le causó un traumatismo abierto craneoencefálico que le causó la muerte en pocos minutos. En el momento del disparo, la víctima estaba de espaldas, por lo que "no pudo evitar el ataque ni defenderse", según el tribunal
Tras el crimen, el condenado se escapó hacia una zona boscosa, por lo que los Mossos d'Esquadra hicieron un amplio dispositivo con helicópteros y drones, además de otras unidades como el Grupo Especial de Intervención, ya que Daniel podría ir armado. Lo detuvieron a primera hora de la tarde del 1 de mayo cerca de la carretera C-17, en el término municipal de Les Masies de Voltregà.
En el registro de su casa se localizaron 46 cartuchos del calibre 22 LR, compatible con la pistola con la que mató a la víctima. Esta munición está prohibida tanto su compraventa como su uso. También se localizaron una réplica de una pistola y un fusil airsoft (lanzan bolas de 6 mm) y dos carabinas de aire comprimido. Dani M. B., en prisión desde que fue detenido, no tenía la autorización reglamentaria para tenerlas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco
- Un vecino de Sitges víctima de un robo de identidad denuncia una nueva suplantación en una web de apuestas
- ¿Cuál es el apellido más común en Barcelona? Más de 63.000 personas lo tienen
- Detenido el propietario de una empresa de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar por explotación laboral
- Día Internacional de la Mujer: ¿Qué pasó el 8 de marzo de 1857?
- 8M, en directo: última hora de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer 2026
- Adif suspende la circulación de trenes de la línea RL4 entre Calaf y Manresa por posibles desprendimientos en la vía
- La Guardia Civil alerta de una estafa masiva: correos que suplantan multas de la DGT para robar dinero