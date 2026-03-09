El TSJC confirma los 21 años de cárcel para el 'Rambo de Sant Hipòlit de Voltregà' que mató a tiros a un menor

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por Daniel M.B. contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona que lo condenó 21 años, 9 meses y un día de cárcel por el asesinato de un menor de 15 años en Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) la madrugada del 1 de mayo de 2023. De esta forma, se confirma que el condenado debe cumplir esta pena así como indemnizar con 223.000 euros a la familia de la víctima.

La Audiencia de Barcelona condenó a Daniel M.B. por los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y depósito de armas. El jurado consideró probado que el sospechoso disparó a la víctima, que iba con un grupo de jóvenes, por la espalda la madrugada del 1 de mayo de 2023 cuando bajaban de estar toda la noche de fiesta de la Font de la Sala. En el juicio el condenado negó el crimen.

Sin embargo, la sentencia considera probado que hizo varios disparos con una pistola y uno de ellos impactó a la cabeza del menor. El proyectil le causó un traumatismo abierto craneoencefálico que le causó la muerte en pocos minutos. En el momento del disparo, la víctima estaba de espaldas, por lo que "no pudo evitar el ataque ni defenderse", según el tribunal

Tras el crimen, el condenado se escapó hacia una zona boscosa, por lo que los Mossos d'Esquadra hicieron un amplio dispositivo con helicópteros y drones, además de otras unidades como el Grupo Especial de Intervención, ya que Daniel podría ir armado. Lo detuvieron a primera hora de la tarde del 1 de mayo cerca de la carretera C-17, en el término municipal de Les Masies de Voltregà.

En el registro de su casa se localizaron 46 cartuchos del calibre 22 LR, compatible con la pistola con la que mató a la víctima. Esta munición está prohibida tanto su compraventa como su uso. También se localizaron una réplica de una pistola y un fusil airsoft (lanzan bolas de 6 mm) y dos carabinas de aire comprimido. Dani M. B., en prisión desde que fue detenido, no tenía la autorización reglamentaria para tenerlas.