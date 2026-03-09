Prisión provisional por asesinato para la mujer detenida por la muerte de su bebé en Gran Canaria

La Plaza Nº3 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de asesinato con alevosía para la mujer de 29 años arrestada la semana pasada por su implicación en la muerte de su bebé de unos 20 meses después de que fuera localizada deambulando por el barrio de San Cristóbal con la menor inerte en brazos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la decisión ha sido adoptada en la jornada de este lunes, puesto que durante el fin de semana se prorrogó su detención para proseguir con la investigación de la causa, que ha dejado de estar bajo secreto de sumario.

Según el auto, los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado miércoles, 4 de marzo, cuando varias personas alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a una mujer caminando descalza y desorientada por la zona de la parada de guaguas del Cruce de Hoya de la Plata mientras sostenía en brazos a una niña envuelta en una manta.

Al interesarse por el estado de la menor, los presentes comprobaron que no respondía a estímulos, por lo que avisaron al 112, cuyo personal inició a su llegada maniobras de reanimación cardiopulmonar tras comprobar que la bebé se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Posteriormente, la pequeña fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Materno Infantil, donde continuaron las maniobras de reanimación durante cerca de una hora sin éxito, teniéndose que certificar su fallecimiento a las 22.54 horas.

Ropa mojada

La madre explicó en un primer momento a los agentes de la Policía Nacional que la niña se había caído al mar aunque no pudo concretar cómo ocurrió. En este sentido, los efectivos comprobaron que tanto ella como la menor tenían la ropa mojada y localizaron en una zona de rocas cercana indicios como las zapatillas de la mujer.

Más tarde, la misma relató que ese día había ido con su hija a Maspalomas y que habían regresado por la tarde a la capital grancanaria quedándose en la zona de San Cristóbal, donde habría ahogado a la pequeña en un charco de agua marina formado entre las rocas para luego recogerla y dirigirse a coger una guagua, momento en el que fue vista por los ciudadanos que pidieron ayuda al 112.

Ya en el hospital, los policías hablaron con la expareja de la mujer, quien aseguró haber detectado en los días previos comportamientos extraños y mensajes incoherentes por parte de la investigada, en los que afirmaba sentirse perseguida o escuchar voces.

Por último, tras la muerte de la menor y ante los indicios existentes, la madre de la niña fue detenida y sometida a una evaluación médica y psiquiátrica, en la que no se detectaron alteraciones orgánicas ni consumo de drogas pero los profesionales apreciaron cierta indiferencia afectiva durante la entrevista clínica.

Estos hechos han llevado a la autoridad judicial a investigar a la mujer por un presunto delito de asesinato con alevosía a menor de 16 años de edad, sancionado con pena de prisión permanente revisable.