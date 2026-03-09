La mafia irlandesa de los Kinahan participaba en la gran red de narcotráfico en Mallorca

La mafia irlandesa también participaba en la gran red de narcotráfico y blanqueo de dinero en Mallorca. Según un reciente auto judicial, la investigación de la operación Enroque Bal-Manso, el mayor operativo antidroga de los últimos años en la isla, ha revelado negocios entre Stefan Milojevic y el clan de los Kinahan, considerado uno de los grupos criminales más poderosos del mundo. Tanto, que el gobierno de Estados Unidos ofrece sendas recompensas de cinco millones de dólares por información que permita capturar a su líder, Christopher Vincent Kinahan, y sus dos hijos Daniel Joseph y Christopher Vincent Kinahan.

En las conversaciones intervenidas a Milojevic aparecen referencias a sus contactos con los Kinahan, a los que sitúa en Dubai, para convertirse en su proveedor para traer droga a Balears. Según explica en esos pinchazos, cerró un acuerdo con la mafia irlandesa para que suministrarles grandes alijos de hachís a 1.500 euros el kilo. Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil señalan en sus informes que estos negocios revelan la «búsqueda frenética de nuevas vías y contactos con organizaciones criminales» de Milojevic, que se había convertido en «un narcotraficante internacional con conexiones con mafias extranjeras del más alto nivel». Además del clan irlandés, se detectaron vínculos con mafias de Albania, Montenegro y Bosnia para traficar con ingentes cantidades de cocaína y hachís.

Asesinato en Calvià

No es este el primer rastro que los Kinahan dejan en Mallorca, pese a que en España su principal centro de actividades era la Costa del Sol andaluza. Incluso han dejado cadáveres en la isla. El 17 de agosto de 2016, un sicario contratado por los Kinahan mató a tiros a un hombre en Costa de la Calma, en Calvià. El objetivo de la ejecución era un miembro de los Hutch, un grupo rival con el mantenían una guerra que había dejado ya varios muertos en Irlanda. Pero el asesino se equivocó de víctima y mató a un turista -Trevor O’Neill, también irlandés- que nada tenía que ver con los grupos mafiosos. El sicario escapó y la cámara de un negocio cercano lo captó, pero consiguió darse a la fuga. La Policía irlandesa identificó a Glen Clarke, un joven de 26 años, como el autor del crimen en Mallorca y le vinculó con otros dos asesinatos por encargo de los Kinahan en los que también se equivocó de víctima. Clarke apareció muerto de un disparo en el interior de un coche en Irlanda en diciembre de 2016. La investigación apuntó a que se disparó a sí mismo por error cuando manipulaba un arma de fuego.

Detención en Alcúdia

La presencia de los Kinahan en Mallorca quedó patente de nuevo junio de 2023, cuando la Policía Nacional detuvo en Alcúdia a Liam Byrne, uno de los líderes del cartel mafioso. Había viajado a la isla desde Dubai, desde donde los miembros del clan dirigen sus negocios. Según la investigación, Byrne estaba en la isla cuando se produjo el asesinato por error en 2016, aunque no fue formalmente acusado por ello.

El cártel de los Kinahan está considerado el grupo criminal más poderoso de Irlanda y uno de los más importantes del mundo. Diversos informes policiales sitúan a la organización en el tráfico de drogas a escala mundial, con ingentes envíos de cocaína desde Sudamérica a Europa gracias a sus conexiones con cárteles colombianos. También han sido vinculados a operaciones de tráfico de armas, con contactos con organizaciones como Hezbolá, y al blanqueo de dinero a gran escala. La organización actúa desde 1990, cuando fue fundada por Christy Kinahan.

Stefan Milojevic, el persunto cabecilla de la organización, en los juzgados de Palma. / Ana B. Muñoz

En abril de 2022, el departamento de Estado norteamericano anunció una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que permitiera capturar al patriarca y a sus dos hijos, Daniel Joseph y Christopher Vincent Kinahan. Las autoridades estadounidenses bloquearon sus activos en ese país.

La vinculación de este grupo criminal con Stefan Milojevic evidencia la magnitud de la operación Enroque Bal-Manso, la operación contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero que la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaron a cabo el año pasado en Balears. La investigación se ha saldado, de momento, con la imputación de 74 personas -27 de las cuales están presas- y la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 de hachís y 1,5 millones de euros. Además de Milojevic, han sido detenidos el exjefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional Faustino Nogales y el abogado Gonzalo Márquez.

El juez de Palma encargado del caso ha acordado remitir la causa a la Audiencia Nacional, como solicitaron varios abogados defensores y la Fiscalía, al entender que se dan los requisitos para que ese órgano prosiga con las pesquisas y enjuicie los hechos. A la espera de que la Audiencia Nacional decida si acepta esta inhibición, el magistrado sigue realizando diligencias. Márquez está citado a declarar a petición propia a finales de mes.