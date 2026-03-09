Un ladrón 'cenicienta' asalta una tienda de ropa en Sant Andreu y lo detienen por dejarse un guante dentro

No fue un zapato perdido al salir corriendo de una fiesta sino un guante en un comercio, pero sirvió igualmente para identificar a un caco al encontrarle encima otro par, tal y como pasa en el cuento de Cenicienta pero adaptado a la delincuencia barcelonesa. Agentes de la Guardia Urbana detuvieron en el barrio de Sant Andreu a un sospechoso de asaltar una tienda de ropa y llevarse la caja registradora. Una patrulla lo descubrió gracias a la colaboración ciudadana y a que encima le encontraron un guante coincidente con otro que se dejó en el local en el que había robado. Sin duda la versión canalla de Cenicienta, aunque la trama se parezca más a la última temporada de 'Los Bridgerton' en la que se busca a una dama misteriosa que se dejó un guante olvidado en un festejo de la alta sociedad británica.

Mucho más mundano y local fue el asalto en el barrio de Sant Andreu de Barcelona ocurrido la pasada madrugada. Sobre la una, una persona avisó a una patrulla de Guardia Urbana que iba en un vehículo logotipado por la zona que había visto salir corriendo a un hombre de un comercio con una caja registradora y les da una descripción. El sospechoso habría forzado la persiana para entrar.

La patrulla llegó al comercio y allí un segundo testigo les confirmó la descripción y les dijo por dónde se había ido. Gracias a esta información los agentes localizan cerca de la tienda al sospechoso que, al verlos llegar, tira la caja registradora para huir. Sin embargo, consiguen atraparlo.

Mientras se hacía esta persecución otra patrulla que estaba en el comercio comprueba que la persiana estaba forzada y localizan un guante que coincidía con el que llevaba encima el presunto autor cuando lo atrapan. Presuntamente, se los habría puesto para no dejar huellas en el momento de robar, pero se olvidó una evidencia aún mayor en el escenario del delito.

La Guardia Urbana acusa al sospechoso de un delito de robo con fuerza. La caja registradora pudo ser devuelta a los dueños de la tienda y el sospechoso también recuperó su juego de guantes, pese a que no le harán falta si lo condenan a prisión. Tampoco es probable que allí encuentre a su hada madrina.