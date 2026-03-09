Detenidos dos trabajadores del aeropuerto de Barcelona por introducir ilegalmente a migrantes

La Policía Nacional ha detenido a dos trabajadores del área de pista de la zona internacional o de tránsito del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat por un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal. Los sospechosos estaban empleados en compañías que prestan sus servicios en esta zona, en la que permanecen los viajeros que provienen de vuelos exteriores (de países que no forman parte del espacio Schengen), y no pretenden entran en España, sino que hacen escala y enlazan con otro vuelo que los lleva a otro país que tampoco forma parte de la zona Schengen.

La investigación se inició cuando se detectó una anomalía en el flujo de pasajeros que se dirigían a la “zona de tránsito” a la espera de enlazar con el siguiente vuelo, pero no embarcaban en su vuelo de conexión ni quedaba registro de su salida por los controles habilitados. Con estos indicios se activó un dispositivo policial para averiguar a dónde se dirigían estos pasajeros, ya que continuaban con su programación de vuelo.

El pasado 9 de enero, los agentes observaron en la zona internacional a un empleado aeroportuario con chaleco reflectante se aproximaba a ella junto con una pasajera que estaba esperando en la zona de tránsito, ambos entraron en el aseo y salieron vestidos con un uniforme reflectante, portando identificaciones de empleado. Acto seguido utilizaron un ascensor de acceso restringido para evitar los controles fronterizos y acceder directamente a la zona de embarque de vuelos de territorio Schengen. En ese momento los agentes procedieron a interceptar a ambos.

El trabajador quedó detenido por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, mientras que a la pasajera se le tramitó el retorno a su país de origen. El detenido utilizó la tarjeta de acreditación de otro compañero, ya que su propia acreditación no tenía permiso para activar dichos accesos.

Como resultado de la investigación, el 20 de enero se detuvo al segundo trabajador, titular de la tarjeta empleada, como cooperador en el delito. El juzgado que investiga este caso retiró de forma inmediata a los dos empleados sus acreditaciones laborales, prohibiéndoles, además, cualquier actividad en la infraestructura aeroportuaria. Los investigadores tratan de determinar a cuántos migrantes ayudaron a entrar ilegalmente en España y el dinero que habrían recibido a cambio.