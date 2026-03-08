Malestar con la justicia en Palamós por la libertad de un ladrón multirreincidente que acumula unas sesenta detenciones

Malestar con la justicia en Palamós (Baix Empordà) porque un ladrón multirreincidente con 59 detenciones ha quedado en libertad, después de declarar ante el juzgado de guardia de La Bisbal d'Empordà. La última vez que los Mossos lo arrestaron fue la semana pasada por tres robos con fuerza. En concreto, en uno forzó la puerta de entrada de una cafetería de Palamós —aunque no llegó a llevarse nada—, en otro hizo lo mismo en una panadería y robó diez euros y en el tercero entró en un supermercado de La Bisbal y se llevó algunos productos. El Ayuntamiento de Palamós pide más contundencia contra los multirreincidentes, mientras que los comerciantes lamentan que “el buen trabajo” que hace la policía quede frenado en los juzgados.

Frente común entre los comerciantes y el Ayuntamiento de Palamós para reclamar a la justicia que actúe contra un ladrón multirreincidente con cerca de 60 detenciones por robos con fuerza en establecimientos del municipio. Tanto unos como otros destacan el trabajo de la Policía Local y de los Mossos d'Esquadra a la hora de arrestar al sospechoso, pero lamentan que después “quede frenado en el juzgado”. “Es el desamparo que sufrimos los municipios, porque actuamos mucho, trabajamos mucho y después nos encontramos con que desde la detención hasta el juicio sigue delinquiendo”, dice la alcaldesa de Palamós, Maria Puig.

Por eso, Puig reclama “contundencia y más recursos” para la justicia y destaca “la alarma social” que se genera en los pueblos donde hay multirreincidentes. Puig considera que es importante destinar más medios porque, si no, cuando estas personas salen en libertad afecta a la convivencia, pero también a los servicios de seguridad que tiene Palamós, ya que hay que destinarlos en buena parte a estas personas.

Desde los comerciantes reconocen que los cuerpos de seguridad hacen “muy buen trabajo”, pero que al final “no entra en prisión, vuelve a salir y vuelve a delinquir”. El gerente de la Asociación de Comerciantes de Palamós, Ventura Puig, señala que son “pequeños delitos” pero que suponen “un importante perjuicio para el comerciante”.

“El problema es que aunque solo robe el poco dinero que tenga en la caja, igualmente quiere decir que hay que llamar al seguro por si ha roto un cristal o una puerta y eso puede implicar estar un par de días sin tener abierto el negocio”, señala Puig.

Por eso, tanto desde el Ayuntamiento como desde los comerciantes piden que se actúe contra estas personas y, en concreto, contra este ladrón por la alarma social que genera en el municipio y que, “al menos”, se apliquen medidas de control si se le deja en libertad.

Carteles de aviso

La situación ha derivado en reuniones con los Mossos y la Policía Local y los comerciantes para tratar el tema y recibir consejos. Más allá de las recomendaciones, sin embargo, la situación ha llevado a los comerciantes a poner en marcha iniciativas ingeniosas para intentar disuadir a los ladrones. Una ha sido la de colocar carteles en la entrada de los locales advirtiendo a los ladrones de que no hay dinero en la caja y que, por tanto, no hace falta que se molesten en romper el cristal.

Aunque el núcleo comercial que engloba las calles Cervantes y Major son los principales lugares donde se han cometido los robos, la realidad, dice Puig, es que los ladrones “actúan en todas partes”.