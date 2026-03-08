Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El PP, PSOE Y Sumar coinciden en pedir a Renfe que mejore la accesibilidad de su página web

El PP, PSOE y Sumar han coincidido en el Parlamento en pedir a Renfe Viajeros que mejore la accesibilidad y elimine las deficiencias de su página web y sus aplicaciones móviles de ventas de billetes a usuarios.

Los tres partidos han llegado a esta petición mediante sendas propuestas de resolución que han presentado a un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. El informe fiscaliza la gestión de Renfe Viajeros de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en el tercer cuatrimestre de 2022 y en 2023.

En dicho texto, el organismo presidido por Enriqueta Chicano apunta que se detectaron retardos y dificultades para la accesibilidad de su página web y sus aplicaciones móviles. Además, se recogí que los sistemas de información utilizados por Renfe Viajeros se diseñaron con diferentes tecnologías y sin una visión de conjunto; al tiempo que algunos utilizan tecnologías antiguas que dificultan su mantenimiento y soporte y aumentan los riesgos para la seguridad.