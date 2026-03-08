Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8MManifestación 8MGuerra IránCastilla y LeónHelicópteros Black HawkCalvasHerenciaBarçaBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
  2. ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
  3. Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
  4. Dermatólogos y radiólogos, los médicos mejor pagados: hasta 80.000 euros anuales
  5. La NASA cambia el rumbo de un asteroide y da un paso clave para defender la Tierra
  6. Estado de los embalses hoy, 7 de marzo en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  7. El Papa visitará Montserrat el 10 de junio antes de oficiar una misa en la Sagrada Família de Barcelona
  8. La ley es más exigente con la temperatura en las granjas que en las aulas: 'Son más importantes los pollos que los niños

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

La jueza cita como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 sobre la pasarela accidentada en Santander

La jueza cita como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 sobre la pasarela accidentada en Santander

Los Mossos registraron 27.800 denuncias por violencia machista en 2025 y aumentaron un 26% las protecciones a mujeres

Los Mossos registraron 27.800 denuncias por violencia machista en 2025 y aumentaron un 26% las protecciones a mujeres

Así funciona la nueva estafa por correo que usa supuestas multas de la DGT para vaciar cuentas

Así funciona la nueva estafa por correo que usa supuestas multas de la DGT para vaciar cuentas

Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco

Absuelto un hombre acusado de 'vaciar' la herencia de más de 250.000 euros de un empresario austríaco

Malestar con la justicia en Palamós por la libertad de un ladrón multirreincidente que acumula unas sesenta detenciones

Malestar con la justicia en Palamós por la libertad de un ladrón multirreincidente que acumula unas sesenta detenciones

Alerta por robos en el metro de València: realizan cargos en tu tarjeta haciéndose pasar por Netflix

Alerta por robos en el metro de València: realizan cargos en tu tarjeta haciéndose pasar por Netflix

Un camión cargado con cable de cobre se salta un control en la C-16 y sus dos ocupantes acaban detenidos por robo

Un camión cargado con cable de cobre se salta un control en la C-16 y sus dos ocupantes acaban detenidos por robo