Hurtos
Hurtos

Alerta por robos en el metro de València: realizan cargos en tu tarjeta haciéndose pasar por Netflix

Con TPV simulan cargos de Netflix, genera alarma social aunque los últimos casos denunciados fueron hace un par de años

Cazados dos carteristas que usaban el método "Ronaldinho" para robar móviles en Barcelona

Intentan robar un supermercado mayorista en Viladecans y uno de los ladrones termina atropellado por sus compañeros

Estación de metro de València en una imagen de archivo.

Estación de metro de València en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Marina Falcó

Los grupos de whatsapp están que arden en València ante la alerta de una modalidad de hurto, que en principio no es nueva, pero que está generando alarma social entre vecinos y visitantes que utilizan el metro o el autobús como medio de transporte.

Según el aviso que circula de móvil en móvil se trata de un robo en el que no se emplea ningún tipo de violencia, sino que es más bien al descuido. En este caso el modus operandi consiste en que el ladrón va pertrechado con un TPV (Terminal de Punto de Venta) acercándolo a los bolsos del resto de pasajeros para realizar cargos en las tarjetas de crédito de la víctima. Además, explican en el mensaje que circula por mensajería, se realizan cargos de poco valor y "se enmascaran como si fuera un cargo de la cuenta de Netflix", algo que, aseguran en el mensaje, "se ha consultado a Netflix y es totalmente falso".

Aunque hace años ya se corrió la voz de que este tipo de delito se llevaba a cabo en los autobuses, hoy ubican más detalladamente el lugar en el que han sucedido los robos y se habla de la estación de Xàtiva del metro de València, una de las más concurridas estos días.

Señal amplificada

Sin embargo, fuentes consultadas de la Policía Local de València y de la Policía Nacional aseguran que a día de hoy no hay constancia de que se haya denunciado nada relacionado con este tipo de hurtos. Sí hubo denuncias en este sentido hace dos años, cuando se utilizaban TPV con señal amplificada para este tipo de robos, según ha confirmado la Policía Nacional.

No obstante, y como siempre, es importante que en estas fechas de aglomeraciones y de visitas multitudinarias por las Fallas se mantenga una especial vigilancia sobre las propias pertenencias, ya que el robo al descuido es una de las actividades favoritas de los delincuentes en las mascletaes, durante las visitas a las luces falleras o mientras uno contempla los monumentos falleros que salpican las calles de València.

