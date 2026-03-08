Los Mossos registraron 27.800 denuncias por violencia machista en 2025 y aumentaron un 26% las protecciones a mujeres

Los Mossos d'Esquadra registraron a lo largo de 2025 un total de 27.763 denuncias relacionadas con violencias machistas en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar y en relación a las violencias sexuales. Son datos que para la policía catalana evidencian la "persistencia y gravedad" del fenómeno y ponen de manifiesto la necesidad de "continuar reforzando los mecanismos de prevención, detección, denuncia, protección y acompañamiento a las víctimas y a su entorno".

Según un comunicado de los Mossos coincidiendo con el 8-M, el Día Internacional de la Mujer, a día de hoy los grupos de atención a la víctima de la policía catalana realizan el seguimiento de 24.044 víctimas, de las cuales un 76,14% disponen de una medida judicial de protección vigente. En el ámbito de la protección, en 2025 los Mossos activaron 1.471 protecciones policiales, lo que supuso un aumento del 26,3% respecto al año anterior.

Otra de las labores que desempeña la policía es la de prevenir y sensibilizar sobre este problema. En 2025 llevó a cabo 1.452 presentaciones y coloquios centrados en la prevención de las violencias machistas a los que acudieron cerca de 40.000 personas, la mitad de ellas jóvenes.

Agentes de los Mossos d'Esquadra. / MOSSOS D'ESQUADRA

Las casi 27.800 denuncias por violencia machista se categorizaron en tres ámbitos. El más numeroso fue la violencia machista en el ámbito de la pareja (16.842), seguida de la violencia machista en el ámbito familiar (7.758) y la violencia sexual machista (3.163). Los casos de violencia en el ámbito de la pareja cayeron un 2,1%, pero si se mira el global de la última década (2016-2925) los Mossos alertan de que ha aumentado un 25%. Los casos más frecuentes son el maltrato, pero también existen las amenazas, el incumplimiento de una condena previa y la violencia psicológica.

Respecto a la segunda categoría, la violencia en el ámbito familiar, se contabilizaron más de 4.600 víctimas, de las cuales un 15% fueron niñas y adolescentes. La franja que más creció fue la de las niñas de 0 a 5 años, que subió un 11% respecto a 2024. Son niñas en edad infantil "mayoritariamente victimizadas por el padre". Durante 2025 se investigaron o detuvieron 3.446 personas, un 1,4% más. De estas, el 95% fueron mayores de edad por también hubo un 5% de menores.

Finalmente, respecto a la tercera categoría, la violencia sexual machista creció un 3,6%. Las tendencias al alza más relevantes que detectan los Mossos d'Esquadra fueron un aumento del exhibicionismo -subió casi un 30%- y la agresión sexual a menores de 16 años con "penetración sin violencia y/o intimidación" que creció un 14,3%. La franja más afectada entre las menores va de los 12 a los 17 años, mientras que la de mujeres adultas es de 18 a 30 años.

Violencia digital y feminicidios

Los datos de los Mossos destacan que existen "formas de violencia emergentes" como la violencia digital y la revelación de secretos, que el año pasado subió un 30,4%. Pasaron de los 181 casos a los 236. La policía destaca que, en estos casos, los agresores encuentran en el espacio digital unas "facilidades" que no encuentran en el mundo real y que son el anonimato, los perfiles falsos y una "sensación de impunidad" que les hace mostrar "un nivel de hostilidad muy superior del que tendrían en un espacio físico".

Imagen de archivo de una persona navegando por internet. / Jordi Otix

El informe de la policía catalana por el 8-M también recoge el descenso de los feminicidios de los 19 casos en 2024 a los 11 en el 2025. Siete de los feminicidios fueron en el ámbito de la pareja (seis mujeres y un hijo de 21 años) y solo una de las víctimas había presentado denuncia previa y disponía de una orden de protección vigente. Los otros cuatro feminicidios fueron en el ámbito de la violencia familiar y en todos los casos el entorno próximo a las víctimas era conocedor de la situación de violencia.