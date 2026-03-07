Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTiempoEduard SallentDAO PolicíaCáncerEmmanuel CarrèreTurista atrapadoHospital BellvitgeCambio de hora 2026Bridgerton catalán
instagramlinkedin

Labores de búsqueda

La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias

La hija de la desaparecida dio la alerta tras precipitarse su madre al cauce en la localidad de San Martín del Rey Aurelio, en un momento en el que el caudal presentaba una importante crecida debido a las últimas lluvias

Un agente durante la búsqueda.

Un agente durante la búsqueda. / Guardia Civil

Julio Vivas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil ha activado el dispositivo de búsqueda para una mujer de 56 años que se cayó al río en la localidad asturiana de San Martín del Rey Aurelio.

Tal y como informaron fuentes de la Guardia Civil, A las 19:47 horas 112 Asturias informó a COS Asturias de la comunicación por parte de una mujer de que su madre se había caído al río Silvestre en La Güeria (San Martin del Rey Aurelio) y se le había perdido de vista.

Dicha mujer de 56 años es vecina del concejo de San Martín del Rey Aurelio.

Al lugar bajo dirección del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo como jefe del dispositivo, se han trasladado dos efectivos del GREIM de Mieres y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.

Por parte de 112 Asturias se activó a Bomberos, Grupo Rescate, Unidad Canina y drones.

Noticias relacionadas

La búsqueda a la que se unió desde el primer momento la Policia Local de SMRA consiste en el reconocimiento y recorrido del río aguas abajo, el cual presenta una importante crecida debido a las lluvias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La revuelta de los usuarios de patinetes contra el nuevo seguro obligatorio: 'Es un ataque a la movilidad sostenible
  2. Renfe creará una empresa de autobuses para ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año
  3. La regularización del patinete en España: los 7 millones de propietarios deberán pagar entre 80 y 250 euros
  4. La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026
  5. Caos antes de las obras: una incidencia en los túneles del Garraf deja trenes detenidos durante más de una hora
  6. Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado
  7. De L'Hospitalet a El Prat, Vic o Tàrrega: Catalunya ensaya una gestión educativa adaptada a cada territorio
  8. Marta, adicta al sexo: 'No buscaba placer, buscaba no sentir

La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias

La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias

Imputados por homicidio los dueños de la casa derrumbada en Manacor en la que murió un joven

Imputados por homicidio los dueños de la casa derrumbada en Manacor en la que murió un joven

Un incendio en la bodega de un ferri de GNV obliga a desalojar 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona

Un incendio en la bodega de un ferri de GNV obliga a desalojar 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona

15 personas atendidas por inhalación de humo en el incendio de un camión en un ferry que iba de Barcelona a Mallorca

15 personas atendidas por inhalación de humo en el incendio de un camión en un ferry que iba de Barcelona a Mallorca

Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar

Condenado un camarero que se negó a atender a una pareja de lesbianas en Barcelona: "Elijo a quien sirvo"

Condenado un camarero que se negó a atender a una pareja de lesbianas en Barcelona: "Elijo a quien sirvo"

Un hombre viola a su vecina de 16 años y con discapacidad en una casa abandonada de Valencia

Un hombre viola a su vecina de 16 años y con discapacidad en una casa abandonada de Valencia

Los Mossos apuntan que la muerte de 5 jóvenes en Manlleu fue accidental por el incendio en un colchón por una colilla

Los Mossos apuntan que la muerte de 5 jóvenes en Manlleu fue accidental por el incendio en un colchón por una colilla