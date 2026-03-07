Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentran un hombre muerto debajo de un puente en Murcia

Fue encontrado con medio cuerpo dentro del agua y no respiraba

Efectivos trabajando en lugar donde ha sido encontrado el hombre fallecido, bajo el Puente de Hierro de Murcia.

Efectivos trabajando en lugar donde ha sido encontrado el hombre fallecido, bajo el Puente de Hierro de Murcia. / Israel Sánchez

Javier Ayala

Por qué confiar en El Periódico

Un hombre ha sido encontrado muerto en las orillas del Río Segura a su paso por Murcia. Miembros de la Policía Local han dado la voz de alarma en torno a las 11.00h al observar la presencia de una persona tendida en el margen derecho del río a la altura del Puente de Hierro.

Tenía medio cuerpo dentro del agua y no respondía, mostrándose inconsciente y sin respirar. La zona donde ha sido encontrado estaba embarrada debido a la subida del nivel del río por las lluvias de las últimas horas. Al lado del cuerpo se encontraba una maleta con objetos personales del fallecido.

Los primeros indicios apuntan a que la muerte habría sido por causa natural. El hombre sería un indigente que habría pasado la noche en el lugar.

Noticias relacionadas

Policía Local de Murcia precintando el acceso a la zona.

Policía Local de Murcia precintando el acceso a la zona. / Israel Sánchez

A la Policía Local se le ha sumado Bomberos de Murcia con nueve efectivos y Policía Nacional.

