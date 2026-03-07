Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

La mujer investigada por la muerte violenta de un hombre en Córdoba estaba en el sistema VioGén

Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio

Tres detenidos por esclavizar a una migrante que cuidaba a una persona dependiente en Mallorca

Detenidos en Madrid dos expertos en artes marciales por difundir propaganda yihadista

Detenidos en Madrid dos expertos en MMA vinculados al terrorismo yihadista

