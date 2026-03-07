En el Bages
Un camión cargado con cable de cobre se salta un control en la C-16 y sus dos ocupantes acaban detenidos por robo
Los Mossos también denuncian a los dos hombres por exceso de peso del vehículo, donde llevaban más de tres toneladas de cable
Recuperan un acordeón único en España robado en un tren en Barcelona: "En pocos días ya había viajado hasta Francia"
Los Mossos d'Esquadra han detenido al conductor y al acompañante de un camión como presuntos autores de un delito de hurto de cable de cobre. El vehículo hizo caso omiso de las indicaciones de detenerse en un control policial en la C-16, en Castellbell i el Vilar, en el Bages.
Finalmente, los agentes detuvieron el vehículo y comprobaron que transportaba 3.235 kilos de cable de telecomunicaciones mal cortado. La policía también ha denunciado a los ocupantes del camión por exceso de peso del vehículo.
En otro operativo, los Mossos d'Esquadra han recuperado este sábado un acordeón valorado en 5.000 euros que había sido robado en un tren en Barcelona y han detenido a un hombre en Ripollet (Vallès Occidental) por un delito de receptación cuando intentaba vender el ejemplar a través de Internet. Se trata de "uno de los cinco únicos instrumentos de estas características" que existen en España.
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- ¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día
- Rodalies cortará los Túneles del Garraf el 16 de marzo: al menos tres meses con la movilidad en jaque al sur de Barcelona
- De L'Hospitalet a El Prat, Vic o Tàrrega: Catalunya ensaya una gestión educativa adaptada a cada territorio
- Eduard Sallent, exjefe de los Mossos y comisario, deja el cuerpo policial
- Los trenes Avant que unen Lleida, Tarragona y Barcelona contarán con 1.100 plazas diarias más
- Ingresa por una neumonía y fallece por quemaduras graves: un juez investiga al hospital de Bellvitge por la muerte de un paciente
- Borrasca Regina, hoy en directo: última hora de la alerta del Meteocat y Aemet por lluvias torrenciales en Catalunya y otras zonas de España