Un camión cargado con cable de cobre se salta un control en la C-16 y sus dos ocupantes acaban detenidos por robo

Los Mossos d'Esquadra han detenido al conductor y al acompañante de un camión como presuntos autores de un delito de hurto de cable de cobre. El vehículo hizo caso omiso de las indicaciones de detenerse en un control policial en la C-16, en Castellbell i el Vilar, en el Bages.

Finalmente, los agentes detuvieron el vehículo y comprobaron que transportaba 3.235 kilos de cable de telecomunicaciones mal cortado. La policía también ha denunciado a los ocupantes del camión por exceso de peso del vehículo.

En otro operativo, los Mossos d'Esquadra han recuperado este sábado un acordeón valorado en 5.000 euros que había sido robado en un tren en Barcelona y han detenido a un hombre en Ripollet (Vallès Occidental) por un delito de receptación cuando intentaba vender el ejemplar a través de Internet. Se trata de "uno de los cinco únicos instrumentos de estas características" que existen en España.