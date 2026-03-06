Piden cuatro años de prisión para un taxista de Mallorca por abusar sexualmente de una clienta

Un ciudadano pakistaní que trabajaba como taxista en Calvià se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por un delito de abusos sexuales, acusado de someter a tocamientos e intentar besar a una turista británica que recogió ebria en Magaluf.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en octubre de 2023. El taxista recogió en Magaluf a una turista británica de 30 años que estaba ebria. La mujer le pidió que la llevar a su hotel, en la misma localidad, pero en lugar de eso el taxista la llevó al aeropuerto de Palma. Durante el trayecto habría sometido a tocamientos e intentado besar a la víctima, que iba sentada en el asiento del copiloto.

Cuando llegaron al aeropuerto la hizo salir y le cobró la carrera. La mujer fue entonces a un puesto de información del recinto y presentó la denuncia ante la Guardia Civil del aeropuerto.

La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión para el acusado por un delito de agresión sexual, una petición que la acusación particular eleva a cuatro años.