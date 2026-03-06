Un incendio en la bodega de un ferri de GNV obliga a desalojar 200 pasajeros de la ruta Mallorca-Barcelona

El ferri 'Venezia', de la naviera GNV, vuelve a protagonizar un incidente apenas tres días después de que una vecina de Ibiza relatara la odisea que vivió el pasado martes durante su travesía desde Barcelona en este mismo barco. Si entonces los pasajeros denunciaron diversos incidentes durante el viaje, este jueves la situación fue aún más tensa mientras el buque, que hacía la ruta Mallorca-Barcelona, tras declararse un incendio en la bodega de vehículos mientras el buque navegaba, según explican algunos pasajeros.

Antonio Hernández, transportista de mercancías que viajaba con su camión a bordo, ha relatado cómo se vivieron los momentos de incertidumbre entre los pasajeros que se encontraban en el ferri. Según explica, la travesía ya comenzó con retraso, un episodio que últimamente se repite en la compañía. "Normalmente el barco sale a las 11 horas, pero esta vez lo hizo sobre las 12, lo que ya supuso un retraso del viaje", señala Hernández.

Varias horas después de haber zarpado, cerca de las 17 horas, la megafonía del buque emitió un aviso de emergencia y la tripulación comenzó entonces a desalojar los camarotes y a concentrar a los pasajeros en una misma zona del barco. "Nos sacaron a todos de los camarotes y activaron el protocolo antiincendios. A unas 200 personas nos llevaron a la zona del bar y allí nos metieron sin explicarnos qué estaba pasando". Y sigue "Sabíamos que algo se quemaba porque olía", explica Hernández.

"Estábamos encerrados como perros"

Durante esos momentos, los pasajeros apenas recibieron información sobre lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el humo comenzó a colarse entre los huecos del interior de la embarcación de la zona donde se encontraban "hacinados". Hernández confiesa que estaban "muy asustados", no comprendían que sucedía: "Estabamos encerrados, como perros, veíamos una columna de humo".

"El humo empezó a colarse y no podíamos respirar bien, les decíamos que abrieran un espacio para poder salir a coger aire, pero nos decían que no. Al final la tripulación aceptó abrir un espacio para que pudiera entrar aire y entonces ya nos calmamos un poco", relata el transportista.

Posteriormente, la tripulación informó de que el origen del incidente se encontraba en el garaje número 3 del ferri, donde se había declarado un incendio que, según les explicaron, se inició en un vehículo eléctrico y terminó afectando también a un camión de mercancías. Durante la emergencia, el barco permaneció detenido en plena travesía. "Estuvimos casi una hora y media parados en alta mar, con los motores apagados y sin movernos", asegura Hernández.

Una vez controlado el incendio, el barco reanudó la navegación y llegó a puerto cerca de las 21 horas. Sin embargo, los pasajeros tampoco pudieron desembarcar inmediatamente y tuvieron que permanecer en la misma área común donde habían estado encerrados. "Cuando llegamos tampoco nos dejaron salir. Eso sí, tuvieron el detalle de darnos de cenar", comenta.

Sin embargo, los viajeros no pudieron abandonar la embarcación hasta cerca de las 23 horas, cuando los servicios de emergencia que acudieron al puerto terminaron de revisar lo sucedido y dar parte del siniestro. "Bomberos y Guardia Civil tuvieron que intervenir y dar parte antes de permitir el desembarco", concluye Hernández.

Finalmente Hernández, original de Calamocha, en Teruel, tuvo que hacer noche en Hospitalet de Llobregat. Pese a los momentos de tensión vividos durante la travesía, el incidente se saldó sin daños personales entre los pasajeros, según informa el transportista.