Tragedia en Osona
Los Mossos apuntan que la muerte de 5 jóvenes en Manlleu fue accidental por el incendio en un colchón por una colilla
La policía catalana ha terminado las primeras diligencias y las ha elevado a la juez que lleva el caso
Los adolescentes de Manlleu quedaron inconscientes por la combustión lenta de un objeto inflamable y no pudieron escapar
Los Mossos d'Esquadra apuntaron que la muerte de cinco jóvenes en una zona de trasteros de un edificio de Manlleu (Osona) el 16 de febrero fue accidental, por el incendio en un colchón iniciado seguramente por una colilla. Sin embargo, los jóvenes no murieron quemados y el colchón estaba en un trastero diferente al que fueron encontrados los chicos.
En las primeras diligencias entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vic que lleva el caso, los Mossos remarcan que en el lugar del incendio no se halló ningún acelerante ni explosión. Los jóvenes estaban vestidos y sin ningún atisbo de criminalidad externa, ni quemaduras, extremo que confirmaron las autopsias. Los servicios de emergencia no encontraron ninguna puerta cerrada para acceder al incendio ni tuvieron que forzarla.
El fuego no provocó daños estructurales en el edificio. Para obtener toda la información, los Mossos han tomado siete declaraciones que han permitido estudiar y analizar la tarde y hasta poco tiempo antes del incendio. A pesar de finalizar las primeras diligencias policiales, falta por realizar más y comprobaciones por parte de la unidad de investigación.
Todo apunta a que el fuego se inició en un colchón en la zona de trasteros y los menores quedaron atrapados, ya que el humo se propagó muy rápido por estas estancias. Las víctimas no pudieron salir y murieron asfixiadas.
