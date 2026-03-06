Ingresa por una neumonía y fallece por quemaduras graves: un juez investiga al hospital de Bellvitge por la muerte de un paciente

El 4 de enero de 2024 Eduardo, de 70 años, ingresó en el hospital de Bellvitge por una grave neumonía. Llevaba una traqueotomía y, con los antibióticos suministrados, fue mejorando durante las semanas siguientes. Sin embargo, cuando parecía que iba a recibir el alta hospitalaria para continuar su tratamiento en otro lado, debido a la "gran fragilidad por su estado de salud", sufrió un grave percance.

Fue el 13 de febrero de 2024 cuando Eduardo se duchaba. Todo apunta a que resbaló mientras salía agua muy caliente y ni pudo avisar por el pulsador de emergencia, al no poder levantarse por su estado de salud débil, ni chillar debido a su traqueotomía. A consecuencia de estar mucho tiempo bajo al agua muy caliente el paciente sufrió quemaduras, de segundo grado que afectaron a cerca del 18% de su cuerpo. En concreto a brazos, manos, pecho, abdómen y la parte anterior de las piernas.

Ese mismo día, su hijo Óscar Martínez recibió la llamada de una doctora del hospital. "Me cuentan que había sufrido un accidente en la ducha y que tenía una gran quemada en el cuerpo. Al ir a visitarlo vi que tenía vendadas las manos, las piernas y el torso", explica Óscar a EL PERIÓDICO. Durante este encuentro narra que su padre se intentaba comunicar con él con gestos, ya que no podía hablar, para transmitirle que "algo no iba bien". Asegura que se dio cuenta de todo al ser "consciente de toda la situación, tenía las facultades cognitivas intactas".

Ni Óscar ni su letrado, Daniel Salvador, de Vosseler Abogados, saben el tiempo que pudo pasar antes de ser atendido pero suponen que fue "una exposición prolongada" por la gravedad de las heridas. El hijo señala que durante todo el proceso de sufrir estas quemaduras su padre "estuvo consciente" y solo, por lo que no pudo alertar por estar impedido por la traqueotomía. En este sentido remarca que nadie del hospital de Bellvitge se han puesto en contacto con la familia para explicar qué pasó en las duchas "ni para disculparse".

Traslado a Vall d'Hebron

Óscar cuenta que en la habitación de su padre había "tres doctoras que estaban a la defensiva" y que le dijeron que ante la gravedad de las heridas iban a trasladarlo de forma urgente en una ambulancia medicalizada al hospital de la Vall d'Hebron. Según el hijo, el médico que lo recibió en este centro sanitario se sorprendió al constatar que las heridas las sufrió en otro hospital, "pero no hizo más comentarios.

Eduardo fue ingresado en la UCI de quemaduras de la Vall d'Hebron y allí permaneció casi dos semanas. Pese a que recibió tratamiento por estas lesiones y llegó a ser operado murió el 28 de febrero de 2024 por un fallo multiorgánico. La familia cree que el fallecimiento es a consecuencia de tener un 18% de la piel quemada y por eso consideran que existe una supuesta responsabilidad del hospital de Bellvitge en esta muerte.

Poco después de la muerte de Eduardo se inició un procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, ya que la causa del deceso había sido por graves quemaduras y constaba el paciente como donante de órganos. Durante casi un año, el juzgado estuvo esperando a la autopsia definitiva del paciente. Tras recibir la información y ver que la familia había dado el consentimiento para donar las córneas, el juzgado archivó la causa al considerar que había sido un desgraciado accidente.

Lo hizo sin practicar ninguna de las diligencias solicitadas por la familia de Eduardo que recurrió la decisión judicial ante la Audiencia de Barcelona. Hace un mes este tribunal ordenó que se reabriera la investigación para determinar si existió "una posible negligencia" en la muerte del paciente, al no tener ninguna supervisión en la ducha.

La Audiencia de Barcelona insta al juzgado a tomar declaración al sanitario que firma el informe con las lesiones sufridas por Eduardo en la ducha. Además, los letrados de la familia reclaman conocer el cuadrante de personal médico y de enfermería que estaba el día de las quemaduras de la víctima en la planta 12 de Bellvitge para saber cómo se organizaban para atender a los pacientes.

En este sentido, la acusación considera que, presuntamente, existe una "clara falta de deber de cuidado por parte del personal del hospital de Bellvitge" en la atención a Eduardo, ya que mantienen que no se supervisó su ducha pese a tratarse de un paciente con "gran fragilidad" por la traqueotomía que llevaba. Los letrados instarán al juzgado a esclarecer "las circunstancias exactas en las que se produjeron quemaduras de tal magnitud en un entorno hospitalario de referencia".

"Resulta incomprensible que un paciente bajo custodia hospitalaria sufra daños de esta gravedad en un acto cotidiano como es el aseo", explica el abogado Daniel Salvador y añade que "buscamos justicia para la familia y respuestas sobre cómo un protocolo de higiene pudo terminar en una tragedia de esta índole".