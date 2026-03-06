Imputados por homicidio los dueños de la casa derrumbada en Manacor en la que murió un joven

La Policía Nacional ha imputado por delitos de homicidio imprudente a los dueños de la casa que se derrumbó en enero en Manacor, en la que murió un joven de 18 años a mediados de enero. Los investigadores han descubierto que hace aproximadamente un año se realizaron obras sin licencia en el inmueble y que los escombros seguían acumulados en la terraza que cedió, lo que habría contribuido al derrumbe. Los agentes han tomado ya declaración a los dos acusados y han remitido el atestado al juzgado encargado del caso, que prosigue con las pesquisas.

Según ha informado hoy la Policía, los agentes de Policía Judicial y Policía Científica de la Comisaría de Manacor encargados de las pesquisas descubrieron, en coordinación con el Ayuntamiento y los Bombers de Mallorca, que se habían realizado obras sin licencia hace aproximadamente un año en la vivienda. Tras el derrumbe, los especialistas encontraron evidencias de que se había realizado una importante reforma en el edificio y certificaron que los propietarios nunca solicitaron en el Ayuntamiento los permisos necesarios para llevar a cabo esta obra.

El joven fallecido, en una imagen publicada por la Banda de Música de Manacor. / Banda de Música de Manacor

Además, los investigadores comprobaron que los escombros generados en esa reforma quedaron almacenados en la terraza del inmueble y seguían ahí cuando se vino abajo. Según las conclusiones de la investigación, el peso de estos residuos podría haber contribuido de manera determinante a que la cubierta cediera y se produjera el derrumbe. Los agentes de la Policía Nacional, tras recabar evidencias durante semanas, consideraron que la actuación de los propietarios de la casa, que habían alquilado la vivienda a la familia del joven fallecido, habrían incurrido en un delito de homicidio por imprudencia grave.

Los dos acusados fueron citados hace unos días en la comisaría de Manacor, en calidad de imputados no detenidos. Tras su comparecencia, la Policía Nacional concluyó el atestado en el que detalla todas las investigaciones realizadas y las conclusiones de sus pesquisas al juzgado encargado del caso, que mantiene abierta la investigación.

El derrumbe se produjo en la madrugada del pasado 15 de enero en una vivienda de dos plantas situada en la calle Sant Francesc de Manacor. El tejado del inmueble cedió y el derrumbe sepultó a dos hermanos de 12 y 18 años que estaban durmiendo en ese momento. El mayor de ellos, Miguel Ángel Flórez, murió a consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas y el pequeño fue rescatado con algunas heridas.

La vivienda no había pasado nunca una inspección. Según explicaron fuentes municipales, el edificio, construido en 1900, debería haber sido sometido a una revisión hace ya varios años para certificar que su situación era la adecuada, pero no fue así. "Desde el archivo histórico del departamento de Urbanismo se ha informado que no se ha localizado ninguna solicitud de licencia ni ninguna documentación relativa al estado de conservación de este inmueble", señaló el consistorio.