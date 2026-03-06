Sucesos
Detenido por secuestrar a su expareja en Barcelona al no aceptar su relación con otro hombre
La víctima alertó de su situación con una nota manuscrita que encontró su actual pareja
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a un hombre que tenía retenida a si exmujer en un piso de un edificio de la calle Catania, en el barrio del Besòs, de Barcelona. Los agentes entraron en la vivienda tras ser alertados por la actual pareja de la mujer, quien interpuso una denuncia ante la policía, tal y como adelantó 'El Caso'.
La víctima estaba siempre acompañada, no podía salir sola de casa y tenía el teléfono controlado. Sin embargo, pudo escribir una nota de socorro a mano, diciendo que estaba retenida y amenazada de muerte, que llegó a su pareja actual quien denunció a los Mossos.
Los agentes hicieron una entrada y registro en la vivienda, liberaron a la mujer y detuvieron al exmarido. Además, investigan amenazas de muerte tanto a la víctima como a su pareja, ya que no aceptaban que hubiera empezado una nueva relación.
