Condenado un camarero que se negó a atender a una pareja de lesbianas en Barcelona: "Elijo a quien sirvo"

La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía y ha condenado por un delito contra los derechos fundamentales a un camarero de un bar de Barcelona que se negó a servir a una pareja de lesbianas. En concreto ha revocado la sentencia del Juzgado Penal número 25 que absolvía al acusado y le ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de camarero, así como al pago de una indemnización de 2.000 euros a la pareja ofendida

La sentencia establece que el 5 de octubre de 2022, F. J. R. Á., era ayudante de camarero en un bar de Barcelona cuando acudieron las mujeres, que eran pareja sentimental, para tomarse un café. Sin embargo, el camarero les dijo que no era posible y ellas pidieron dos zumos de melocotón. Como seguía con la negativa "cambiaron el pedido a dos zumos de naranja" según el tribunal pero el condenado les respondió "que era mejor que abandonaran el local porque se hallaban en un restaurante y estaba a punto de comenzar el servicio de comidas".

Según indica la Audiencia de Barcelona las dos mujeres "no pudieron efectuar consumición alguna en el local abierto al público mencionado debido a que el acusado se negó a servirles por razón de su orientación sexual, que desprecia, y que les atribuyó por el gesto cariñoso con el que poco antes, en la puerta de la biblioteca que coincide con la terraza de su bar, se habían saludado".

Media hora después de abandonar el local, las mujeres volvieron a pasar por delante de bar y vieron a otros clientes en la terraza tomando café. Por eso afearon la situación al camarero que les respondió “os he visto, soy el dueño del local y elijo a quien sirvo”. Al despedirse, las víctimas se volvieron a besar y el camarero dijo: "Qué bonito es el amor”. A consecuencia de este rechazado las afectadas sufrieron "sintomatología ansiosa, reactiva vinculada a los sentimientos de angustia que experimentaron como consecuencia del episodio descrito".

En su sentencia de 2023 el juzgado penal absolvió al procesado al considerar que "no era el gerente, encargado o responsable del local con poder de decisión real, sino únicamente un ayudante de camarero". Sin embargo, la Audiencia de Barcelona estima el recurso de la Fiscalía al tener en cuenta que fue el acusado, independientemente del cargo de responsabilidad que ocupaba, quien se negó a servir a las víctimas "por razón de su origen sexual".

En este sentido, la Audiencia de Barcelona recuerda que "el principio de igualdad y no discriminación, evidentemente debe ser salvaguardado no solamente por los titulares de las actividades profesionales, sino igualmente por sus subordinados". Por eso revocan la sentencia y condenan al camarero a dos años de inhabilitación.