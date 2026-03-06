Violencia machista
Dos casos de agresión sexual en una misma semana sacuden Sant Joan de les Abadesses
Hay un hombre detenido como presunto autor de un delito con violencia e intimidación por el primer hecho, pero todavía no hay ningún arrestado por este segundo abuso
Eva Batlle | Jordi Remolins
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este jueves en Ripoll a un hombre de 30 años, sin antecedentes, como presunto autor de un delito de agresión sexual sin penetración con violencia e intimidación. El hombre también está acusado de un delito de lesiones y detención ilegal.
Según fuentes policiales, la agresión tuvo lugar este miércoles, hacia las nueve de la noche, en una calle de Sant Joan de les Abadesses. El hombre habría herido y retenido a la víctima. El caso se encuentra en fase de investigación y la policía continúa tomando declaración a la víctima y recopilando pruebas para completar el atestado.
Un segundo caso
Este viernes se ha conocido una nueva agresión sexual en Sant Joan de les Abadesses, que ya investigan los Mossos. Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes 27 de enero en un domicilio del municipio y la víctima es una mujer joven. De momento, no hay ningún detenido y la investigación continúa abierta.
Las indagaciones comenzaron a raíz de la denuncia que la víctima presentó en la comisaría de los Mossos de Ripoll. Todo apunta a que la víctima y el presunto agresor podrían conocerse. Según la policía, este caso no tiene ninguna relación con la agresión sexual que tuvo lugar esta semana en una calle del municipio y por la que hay un hombre de 30 años detenido.
Amenazada con arma blanca
Según fuentes policiales, la agresión ocurrió el miércoles hacia las nueve de la noche en una calle de Sant Joan de les Abadesses. El hombre habría abordado a la mujer mientras paseaba al perro por el barrio de la Coromina del Bac, la habría atacado, la habría hecho caer y la habría retenido durante un rato mientras le hacía tocamientos en varias partes del cuerpo. Como la víctima se resistió, presuntamente la amenazó con un arma blanca y le provocó heridas, según las primeras exploraciones.
La mujer, de entre 40 y 50 años, alertó al 112 cuando el agresor huyó. A raíz de los hechos, la Unidad de Investigación de Ripoll abrió una investigación y aquella misma noche ya pudo identificar al presunto autor.
Rechazo y concentración
Por otro lado, el Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha difundido en las últimas horas un comunicado en el que rechaza “enérgicamente toda la violencia ejercida contra las mujeres” y expresa su apoyo a la persona afectada, poniéndose a su disposición. El consistorio también explica el otro posible caso, el del domicilio.
Por ambos hechos, el Ayuntamiento ha convocado este viernes a las ocho de la tarde una concentración de rechazo en la plaza Major para “reiterar el compromiso del municipio con la tolerancia cero ante la violencia machista”.
