Sucesos
Cae una banda de narcos que operaba entre Catalunya y el País Vasco
Los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza detienen a seis personas y desmantelan cuatro almacenes de droga
El narcotráfico abarata el mercado negro de armas en Catalunya: una pistola por 500 euros
Una operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza ha permitido la detención de seis sospechosos de presuntamente pertenecer a un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que operaba entre Catalunya y País Vasco. La investigación se inició en mayo del 2025, cuando efectivos de la policía vasca detectaron que un proveedor de varios traficantes de Vitoria provenía de Catalunya.
Los agentes han intervenido 500 gramos de cocaína, parte en estado puro y parte ya cortada, 33.000 euros, un vehículo, dispositivos electrónicos y documentación relevante en seis entradas y registros en locales de Vitoria en los que se almacenaba y distribuía droga. La policía actuó cuando el proveedor de la droga, residente en Catalunya, llevó a Vitoria cocaína a dos hombres allí establecidos. Uno de ellos, además, entregaba la droga a un tercer sospechoso, que la distribuía a pequeña escala y que, puntualmente, recibía ayuda de su pareja sentimental.
Estas cinco personas fueron detenidas por la Ertzaintza, mientras que los Mossos detuvieron a la pareja sentimental del suministrador en la localidad de Hospitalet de Llobregat. Los seis detenidos participaban de forma activa como grupo criminal que suministraba droga a varios municipios vascos y catalanes, según los investigadores.
La policía señala que los sospechosos establecían medidas de seguridad para evitar ser detectados con controles constantes de contravigilancia, especialmente por parte del proveedor establecido en Hospitalet de Llobregat, que modificaba rutas, horarios y puntos de encuentro de forma imprevisible. En este sentido, los Mossos remarcan que estas medidas de seguridad extremas dificultaron la investigación.
Los detenidos en el País Vasco solían realizar reuniones breves y en lugares de gran afluencia, lo que complicaba la observación discreta, y generaban movimientos fraccionados de la droga para minimizar pérdidas en caso de intervención policial.
La detenida en Hospitalet de Llobregat por los Mossos d'Esquadra, de 53 años, pasó el jueves a disposición judicial, mientras que los cinco detenidos por la Ertzaintza, de entre 27 y 50 años, lo hicieron este viernes. A todos ellos se le atribuye un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
