Interior

La Policía Nacional destina 141 nuevos oficiales a Catalunya

El delegado del Gobierno en Catalunya recuerda que ser policía "es una vocación"

La Policía detuvo a 26 fugitivos internacionales en Barcelona y 37 en el resto de Catalunya el año pasado

Presentación de nuevos mandos destinados en Catalunya

Presentación de nuevos mandos destinados en Catalunya / delegación del Gobierno

Germán González

Germán González

Barcelona
Este jueves se ha celebrado en el complejo policial de la Verneda el acto de presentación de la XXXIV promoción de nuevos agentes de la Policía Nacional destinados a Catalunya, en la que se ha dado la bienvenida a los 141 nuevos oficiales que prestarán su servicio en todo el territorio. De ellos 7 lo harán en la provincia de Barcelona. El acto ha estado presidido por el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, quien ha destacado que “la Policía Nacional se ha consolidado como pieza esencial del modelo policial de Catalunya, junto a la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y las policías locales y guardas urbanas”.

Acto de presentación de los nuevos mandos de Policía Nacional destinados en Catalunya

Acto de presentación de los nuevos mandos de Policía Nacional destinados en Catalunya / delegación del Gobierno

Además, ha remarcado el trabajo conjunto de los cuerpos policiales así como el intercambio de información con Europol e Interpol, para estar “en primera línea ante las amenazas transnacionales”. Prieto ha recordado que “ser Policía Nacional no es una elección cómoda ni una decisión pensada en clave de estabilidad. Es una vocación. Se trata de la defensa de la convivencia, la protección de los derechos y libertades y el compromiso con el Estado de derecho”.

El delegado del Gobierno en Catalunya ha subrayado que esta promoción asume responsabilidades en un contexto global especialmente complejo, marcado por guerras, inestabilidad geopolítica y nuevas formas de criminalidad. “Pensar que lo que ocurre fuera no nos afecta a dentro es simplemente ingenuo”, ha advertido Prieto sobre los posibles efectos de la crisis internacional a nivel interno y ha añadido que "la Policía Nacional juega un papel fundamental” en la protección y prevención de estos riesgos.

