Piden dos años de prisión para tres acusados de estafa en unas obras: "Siempre hacen lo mismo. Empiezan la demolición y desaparecen"

Tres hombres afrontan una condena de dos años de cárcel acusados de un delito de estafa en relación con unas obras de reforma en una vivienda de Vigo. El juicio se ha celebrado este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

El juicio ha arrancado con el testimonio de la víctima de la presunta estafa, que se reafirmó en su denuncia y contó que, tras descubrir el engaño, contactó con otros afectados que fueron timados con el mismo modus operandi. «Siempre hacen lo mismo. Empiezan la demolición y desaparecen», relató.

Este vecino de Alcabre había contratado las obras de reforma del tejado de su casa, entre otros trabajos, pero se encontró con que realizó un adelanto de dinero de casi 16.000 euros y no se realizó la obra pactada ni le devolvieron lo que había pagado.

Los hechos se remontan a febrero de 2023, cuando los tres acusados, «puestos de común acuerdo tanto en la acción como en el resultado, con ánimo de obtener un beneficio ilícito y amparándose» en la existencia de dos empresas, relata la Fiscalía, acordaron con el perjudicado la realización de trabajos de reforma en su domicilio de Vigo, pactando para ello un precio inicial de 38.720 euros, «posteriormente incrementado por la adición de nuevas partidas de obra».

El Ministerio Público señala que el cliente se guió «por la apariencia de actividad empresarial y en el convencimiento de que se realizaría la obra contratada», por lo que tras la aceptación del presupuesto abonó en concepto de adelanto a cuenta del precio un total de 15.700 euros mediante una entrega en efectivo de 700 y cinco transferencias bancarias (una de 12.000 y cuatro de 750 cada una), todas ellas realizadas entre los meses de febrero y marzo de 2023 a la cuenta de uno de los acusados.

Pese al pago, los encausados no realizaron supuestamente «más que una ínfima actividad de demolición tendente a simular el inicio de la realización de los trabajos pactados, no procediendo a la ejecución de las obras acordadas ni tampoco -pese a los requerimientos efectuados para ello y al tiempo transcurrido- a la devolución de los 15.700 euros abonados». Está cuantía es la que ahora se reclama a los acusados en concepto de responsabilidad civil.