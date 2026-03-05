Sanidad
Un paciente persigue a un médico por el centro de salud e intenta pegar un puñetazo a una enfermera en Málaga
El usuario exigía la prescripción de morfina y reaccionó de forma agresiva al no conseguirla
Málaga es la segunda provincia española con más denuncias ante la Policía Nacional
Arancha Tejero
Málaga registra un nuevo caso de agresión a profesionales sanitarios en la provincia. Ocurrió el pasado 15 de febrero en el centro de salud Don José Molina Díaz de Alhaurín de la Torre. El paciente, reincidente como autor de varias agresiones, amenazó y persiguió a un facultativo y, al día siguiente, intentó propinar un puñetazo a una enfermera.
Según ha detallado el Sindicato Médico de Málaga (SMM) en un comunicado, el usuario acudió a su médico del centro de salud para solicitarle una prescripción de morfina. Ante la negativa del facultativo, reaccionó de “forma agresiva”, tirando los objetos de la mesa, incluido el monitor del ordenador.
Tras ello, el hombre comenzó a amenazar y a perseguir al médico, que se vio obligado a huir por los pasillos del centro de salud por temor a ser agredido. El usuario finalmente abandonó el centro sanitario sin llegar a atacarle físicamente.
Segunda agresión
No obstante, al día siguiente el paciente regresó al centro para volver a exigir la prescripción de morfina en el área de Enfermería de Urgencias, donde “intentó dar un puñetazo a un enfermera”.
Fue un técnico de ambulancia el que evitó el golpe y logró reducir al paciente hasta que abandonó el centro de salud, una vez que se le denegó el analgésico.
Ante este nuevo episodio de violencia, el SMM se ha concentrado este jueves por la mañana en la entrada del centro de salud para condenar la agresión y mostrar su apoyo al compañero agredido. Se trata de la sexta agresión a un facultativo registrada en la provincia en menos de dos meses.
Concentración
El pacientes, según ha explicado Teresa Valle, vocal de prevención de riesgos laborales del SMM, es conocido en el centro por ser “bastante conflictivo”. “Esta escalada de violencia hacia los médicos y hacia otras categorías en el ámbito sanitario está llegando a un punto insostenible”, ha denunciado.
La vocal también ha criticado que el centro de salud, al igual que todos los del Distrito Valle del Guadalhorce, no tiene personal de seguridad, ni siuiera los que cuenta con punto de Urgencias.
“Nos hemos vuelto a concentrar para mostrar nuestro rechazo público a cualquier tipo de violencia, verbal o física, y exigir a la Administración que nos garantice la seguridad y salud en el puesto laboral como es su obligación”, ha declarado la vocal durante la concentración.
Agresiones 2025
Según el balance de 2025 que ha dado a conocer esta semana la Policía Nacional, Málaga es la segunda provincia española con más denuncias registradas por agresiones a profesionales sanitarios. Con un total de 44 denuncias, se sitúa por delante de Madrid (35) y por detrás de Sevilla (60).
