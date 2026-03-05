Una nueva ciberestafa suplanta al Estado con un falso ingreso de 552 euros

Mi Carpeta Ciudadana es un servicio digital de estado que permite consultar tus datos personales, expedientes abiertos, notificaciones y citas previas con diversas administraciones públicas (estatal, autonómica y local). Sin embargo, también puede servir para intentar estafarte, tal y como ha alertado el Instituto Nacional de Ciberseguridad es ciberseguridad (INCIBE).

En concreto, los delincuentes han iniciado una campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan el servicio Mi Carpeta Ciudadana, de la administración general del Estado, y mediante mensajes se informa a los usuarios que “se ha generado a su favor un ingreso por importe de 552,97 euros”. Después les instan a acceder a un enlace para consultarlo.

El INCIBE remarca que este enlace redirige a una falsa página web que imita a la plataforma oficial y solicita iniciar un supuesto proceso de verificación o identificación con la excusa de confirmar la identidad. En este trámite se solicitan datos personales, como DNI o número de teléfono.

A continuación, el usuario debe introducir los datos bancarios en una supuesta pasarela de pago para completar el proceso. Una vez hecho, los datos pasan directamente a los ciberdelincuentes, que lo utilizarán para hacer más fraudes o para venderlos en el mercado negro de internet.

Según el INCIBE y la Agència de Ciberseguretat de Catalunya el proceso está diseñado para parecer legítimo: formularios que parecen reales, logotipos oficiales, lenguaje administrativo, referencias legales y pantallas de carga para simular que se está efectuando un trámite real. El correo también puede incluir un número de expediente ficticio y un asunto que genera urgencia para que el usuario actúe rápidamente sin verificar la información.

Por eso, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya señala que la administración pública no solicita datos personales ni bancarios por correo electrónico. "Si recibes un correo con estas características, desconfía y no hagas clic en ningún enlace" remarcan y añaden que ante cualquier duda sobre algún trámite con la administración "accede directamente al portal oficial y tu área ciudadana. Si no tienes acceso puedes buscar soporte llamando al teléfono de información ciudadana (012)".