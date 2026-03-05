Detenido por robar una bici de 4.000 euros en la Múnia y ofrecerla a varios equipos ciclistas del Baix Penedès

Agentes de la comisaría del Vendrell de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado lunes en Llorenç del Penedès a un hombre de 31 años por robar una bicicleta valorada en 4.000 euros en el municipio de la Múnia (Alt Penedès). Una patrulla de paisano constató que se iba a hacer una transacción de compraventa en la calle Escoles de Llorenç del Penedès de una bicicleta de montaña que había sido puesta a la venta en una aplicación comercial por 1.275 euros.

Sin embargo, el propietario de la bicicleta alertó a los agentes de que coincidía con la que le habían robado el pasado 27 de febrero. Uno de los policías acudió a la cita haciéndose pasar por el comprador y mantuvo con el vendedor contacto previo a través de un servicio de mensajería móvil para tratar sobre las características y precio definitivo de la operación. Al pedirle por algún tipo de factura o documento, el vendedor argumentó que no disponía porque le compró a un amigo tres meses atrás.

Finalmente, el agente se acreditó como policía y junto a sus compañeros pudieron verificar que se trataba de la bicicleta robada, valorada en 4.000 euros, ya que llevaba integrado un dispositivo de geolocalización de otros 300 euros. Los Mossos descubrieron que el ladrón la había ofrecido incluso a varios grupos ciclistas de la comarca pero que al no poder venderla la puso en la aplicación.

Los agentes detuvieron al sospechoso por hurto, que pasó a disposición de los juzgados del Vendrell, y devolvieron la bicicleta a su propietario.

Los Mossos también recuerdan que en el momento de presentar denuncia ante el robo de un vehículo es esencial aportar el máximo de datos posibles, como fotografías, número de serie y características técnicas. Además, la policía catalana recomienda estacionar las bicis en lugares bien iluminados y transitados así como de asegurar el cuadro y al menos una rueda con un candado o algún tipo de elemento de seguridad que sea lo suficientemente rígido y resistente. El objetivo es ponérselo difícil al caco y que no pueda cometer un robo sobre ruedas.