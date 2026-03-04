Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTurquíaRota MorónInditexMeteocatPedro SánchezSant AdriàHospital Can RutiKit supervivenciaMacbook NeoFreixenet
instagramlinkedin

Crimen organizado

Localizan en Marbella el primer narcozulo de España con más de una tonelada de cocaína

Los investigadores de la Policía Nacional fueron recibidos a tiros tras presenciar que un grupo armado trataba robar la droga a otro que ocultaba los fardos cerca de la playa del Real de Zaragoza, en Las Chapas

Hallan en Marbella el primer narcozulo de España con una tonelada de cocaína.

Hallan en Marbella el primer narcozulo de España con una tonelada de cocaína. / La Opinión

Jose Torres

Málaga
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer narcozulo de droga en España, un gran agujero excavado junto a la playa en el que un grupo de narcos ocultaba una tonelada de cocaína. La localización de este espacio, que contaba con inhibidores y una cámara de videovigilancia en su acceso, se produjo durante un operativo en el que los agentes seguían a un vehículo que les llevó hasta el bosque de Ricmar, como se conoce una zona verde muy próxima a la playa del Real de Zaragoza, en la zona de Las Chapas. Los policías vieron en ese punto que dos hombres golpearon a un tercero mientras otros dos portaban subfusiles.

Los narcos que iban armados llegaron a disparar ráfagas contra los agentes antes de ser detenidos

Dos miembros del grupo agresor llevaban chalecos de la Guardia Civil, lo que llevó a deducir a los policías que estaban ante un vuelco de droga. El encuentro provocó una persecución a pie en la que los narcos dispararon varias ráfagas contra los agentes, pero finalmente fueron arrestados cuatro implicados e intervenidos tres vehículos de alta gama, dos de ellos sustraídos en Francia y Almería, un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI, además de tres armas cortas.

Armas recuperadas.

Armas recuperadas. / L.O.

El comisario de la Brigada Central de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), Alberto Morales, ha explicado hoy en Madrid que la inspección del narcozulo, que parecía construido hace tiempo y cuya entrada estaba oculta con vegetación, reveló 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Morales ha indicado a los medios que se trata del primer narcozulo de estas características habilitado como guardería de droga o como un primer escondite para enfriar la mercancía antes de entregar a sus destinatarios.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto uso de vehículo y falsedad documental.

Arsenal procedente de Ucrania

En otra intervención policial realizada en Algeciras, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad marroquí y ha incautado 25 armas de fuego destinadas a la custodia del estupefaciente en las guarderías de droga. El arsenal, compuesto por 19 armas de guerra AK47 del calibre 7´62 y seis cortas, fue localizado en el interior de un vehículo con placas dobladas en la localidad de Algeciras. Según Morales, las matrículas estaban oxidadas porque se sospecha que también podían haber estado enterradas y que podrían entrar en España por vía terrestre procedentes de la guerra de Ucrania.

Noticias relacionadas

El comisario ha enfatizado que el "éxito" de esta intervención ha sido la de lograr cortar el suministro de armas para los narcotraficantes del sur, toda vez que cada vez estas organizaciones cuentan con más armamento y no dudan en usarlo contra las fuerzas de seguridad. En lo últimos seis meses, se han registrado tres incidentes graves, entre ellos el de Isla Mayor (Sevilla) con un policía herido de gravedad, y solo la UDYCO ha incautado más de 50 armas largas.

TEMAS

  1. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  2. La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
  3. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  4. El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya
  5. España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser 'embajadores del espacio' durante un año
  6. Puente propone 'elevar' algunos puntos de la R1 para protegerla de los temporales
  7. La Fundació Puigvert lanza el primer programa clínico de telecirugía robótica de Europa: el paciente está en Canarias y el cirujano, en Barcelona
  8. Cinco muertos y un desaparecido al caer al mar tras derrumbarse una pasarela en Santander

Localizan en Marbella el primer narcozulo de España con más de una tonelada de cocaína

Localizan en Marbella el primer narcozulo de España con más de una tonelada de cocaína

Investigan a un interno de una cárcel de Castellón por estafar más de 100.000 euros con engaños en redes sociales

Investigan a un interno de una cárcel de Castellón por estafar más de 100.000 euros con engaños en redes sociales

Una mujer acusa de una estafa de 156.000 euros a su amante, que tiene otras condenas: "Llevo seis años en un infierno"

Una mujer acusa de una estafa de 156.000 euros a su amante, que tiene otras condenas: "Llevo seis años en un infierno"

Cárcel para el joven que atropelló a un hombre al salir de una discoteca: "Le pasó por encima, dio la vuelta y aceleró de nuevo para rebañarlo"

Cárcel para el joven que atropelló a un hombre al salir de una discoteca: "Le pasó por encima, dio la vuelta y aceleró de nuevo para rebañarlo"

Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia al tramitar una herencia

Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia al tramitar una herencia

La Policía recoge pruebas sobre el estado de la pasarela que colapsó en una playa de Santander

La Policía recoge pruebas sobre el estado de la pasarela que colapsó en una playa de Santander

La viuda y los hijos de un fallecido en un accidente de tráfico en Jaén reciben una indemnización de un millón de euros

La viuda y los hijos de un fallecido en un accidente de tráfico en Jaén reciben una indemnización de un millón de euros

Alertan de un tipo de robo en el metro de València con el que se hacen cargos en la tarjeta de crédito

Alertan de un tipo de robo en el metro de València con el que se hacen cargos en la tarjeta de crédito