Investigan a un interno de la cárcel de Albocàsser por estafar más de 100.000 euros a través de engaños en redes sociales
El hombre contactaba con personas en situación de vulnerabilidad emocional
Redacción Mediterráneo
La Guardia Civil de Onda (Castellón) ha investigado a un varón de 32 años como presunto autor de diez delitos de estafa y tres de usurpación de estado civil, en el marco de la denominada operación Requiall. El investigado, que actualmente se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Castellón II por otros hechos, habría llegado a estafar a sus víctimas más de 110.000 euros aprovechándose de la confianza generada a través de redes sociales.
La investigación se inició tras la denuncia presentada a mediados del pasado mes de noviembre por una de las víctimas. El perjudicado relató que había conocido a una supuesta mujer a través de una conocida red social y que, tras semanas de contacto frecuente, creyó mantener con ella una relación sentimental consolidada.
Según su testimonio, bajo distintas excusas y apelando constantemente a la relación afectiva creada, comenzó a realizar entregas de dinero en efectivo, solicitando préstamos (algunos a nombre de familiares) y a entregar joyas, alcanzando un perjuicio económico superior a los 110.000 euros.
Las gestiones practicadas por los agentes permitieron identificar a un varón como presunto responsable de los hechos y destapar un patrón de actuación reiterado. El investigado contactaba con personas en situación de vulnerabilidad emocional, generaba un vínculo de confianza y, una vez consolidado, iniciaba las peticiones económicas.
Otra víctima
Las pesquisas revelaron además la existencia de otras víctimas, entre ellas un hombre residente en Cantabria que habría sido engañado mediante el mismo procedimiento. También se constató la implicación de terceras personas del entorno del investigado, que actuaban como intermediarias facilitando cuentas bancarias para canalizar el dinero y dificultar el rastreo policial.
Parte de las joyas entregadas por las víctimas fueron posteriormente localizadas en distintos establecimientos de la provincia de Castellón, cuyos propietarios también resultaron perjudicados.
Una vez finalizadas las diligencias, se procedió a la investigación formal del presunto autor, que ya se encontraba en prisión por otros delitos. Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado competente de Nules.
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar la cautela ante relaciones iniciadas exclusivamente por redes sociales en las que se soliciten ayudas económicas, especialmente cuando se sustentan en vínculos afectivos creados en un corto espacio de tiempo.
