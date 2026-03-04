La viuda y los hijos de un fallecido en un accidente de tráfico en Jaén reciben una indemnización de un millón de euros

El 5 de agosto de 2022, J.J.M.B. conducía su coche, sin carnet y con la ITV caducada, por la carretera A-326, en el municipio de Pozo Alcón (Jaén), cuando por un exceso de velocidad se salió de la vía y se estampó frontalmente contra un árbol. A consecuencia del siniestro, murió uno de los ocupantes del vehículo L.A.R.S., de 30 años, mientras que otros dos pasajeros sufrieron heridas de extrema gravedad.

El conductor se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel dentro del proceso penal abierto por homicidio imprudente, pese a que la familia del fallecido ha reclamado por vía civil una indemnización por esta muerte.

Ahora, la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cazorla ha condenado a las compañías AXA y SegurCaixa a abonar de forma mancomunada (50% cada una) unos 400.000 euros a la mujer y los tres hijos de la víctima mortal de este accidente, aunque la sentencia también obliga a estas aseguradoras al pago de los intereses, por lo que la cifra de indemnización podría alcanzar el millón de euros, según fuentes judiciales.

“Tras años luchando, hemos conseguido que las compañías aseguradoras indemnicen a la familia del fallecido con cuantías que dignifican la pérdida irremplazable de una vida”, afirma Álvaro Machado, letrado de Vosseler Abogados que representa legalmente a la familia del fallecido. Añade que "es una victoria agridulce teniendo en cuenta las bajas penas a las que se enfrenta el conductor, autor material de los hechos”.

En un principio las aseguradoras habían aceptado pagar parcialmente la indemnización en 77.000 euros, pese a que la sentencia ha elevado las cantidades que debe percibir la familia del fallecido. El juzgado considera que el conductor cometió una imprudencia grave al volante que costó la vida de la víctima y por eso confirma la cantidad que debe recibir su viuda y tres hijos menores.