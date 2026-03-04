Siniestralidad viaria
La viuda y los hijos de un fallecido en un accidente de tráfico en Jaén reciben una indemnización de un millón de euros
La víctima murió cuando el vehículo en el que viajaba se salió de la carretera e impactó contra un árbol
Luto en Jódar por la muerte de cuatro jóvenes, dos de ellos vinculados a Podemos, en accidente de tráfico
El 5 de agosto de 2022, J.J.M.B. conducía su coche, sin carnet y con la ITV caducada, por la carretera A-326, en el municipio de Pozo Alcón (Jaén), cuando por un exceso de velocidad se salió de la vía y se estampó frontalmente contra un árbol. A consecuencia del siniestro, murió uno de los ocupantes del vehículo L.A.R.S., de 30 años, mientras que otros dos pasajeros sufrieron heridas de extrema gravedad.
El conductor se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel dentro del proceso penal abierto por homicidio imprudente, pese a que la familia del fallecido ha reclamado por vía civil una indemnización por esta muerte.
Ahora, la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cazorla ha condenado a las compañías AXA y SegurCaixa a abonar de forma mancomunada (50% cada una) unos 400.000 euros a la mujer y los tres hijos de la víctima mortal de este accidente, aunque la sentencia también obliga a estas aseguradoras al pago de los intereses, por lo que la cifra de indemnización podría alcanzar el millón de euros, según fuentes judiciales.
“Tras años luchando, hemos conseguido que las compañías aseguradoras indemnicen a la familia del fallecido con cuantías que dignifican la pérdida irremplazable de una vida”, afirma Álvaro Machado, letrado de Vosseler Abogados que representa legalmente a la familia del fallecido. Añade que "es una victoria agridulce teniendo en cuenta las bajas penas a las que se enfrenta el conductor, autor material de los hechos”.
En un principio las aseguradoras habían aceptado pagar parcialmente la indemnización en 77.000 euros, pese a que la sentencia ha elevado las cantidades que debe percibir la familia del fallecido. El juzgado considera que el conductor cometió una imprudencia grave al volante que costó la vida de la víctima y por eso confirma la cantidad que debe recibir su viuda y tres hijos menores.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
- La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
- Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
- El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya
- España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser 'embajadores del espacio' durante un año
- Puente propone 'elevar' algunos puntos de la R1 para protegerla de los temporales
- La Fundació Puigvert lanza el primer programa clínico de telecirugía robótica de Europa: el paciente está en Canarias y el cirujano, en Barcelona
- Cinco muertos y un desaparecido al caer al mar tras derrumbarse una pasarela en Santander