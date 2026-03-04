Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia al tramitar una herencia

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Cartagena ha detenido a un asesor fiscal por, presuntamente, hacerse pasar por abogado y estafar decenas de miles de euros a una familia de la ciudad portuaria que recurrió a sus servicios para tramitar una herencia, confirman fuentes policiales. La familia asegura que la cantidad estafada desde primavera de 2023 se acerca a los 60.000 euros. El procedimiento se encuentra abierto por estafa en los juzgados de Cartagena, confirman fuentes judiciales.

El arresto se produjo el pasado mes de febrero, después de varias denuncias por parte de afectados. La última, la de un vecino que se percató de que el sospechoso, al que su madre ya había denunciado meses antes, le habría 'birlado', supuestamente, 550 euros que él le hizo entrega "con el pretexto de pasar su historial médico a la Seguridad Social, para tramitar su pensión de jubilación", tal y como se lee en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico.

El damnificado, que ahora tiene 58 años de edad, llevaba de baja 18 meses "por fibromialgia", detalla en la denuncia ante la Policía Nacional. Sin embargo, cuando acudió de forma presencial a las oficinas de la Seguridad Social, para ver cómo andaba el asunto, se encontró con que "no constaba trámite alguno con respeto a su enfermedad", sostiene.

Quedaban en cafeterías

Meses antes, en concreto en noviembre, la madre de este hombre, una mujer de 87 años, también denunció ante la Policía haber sido estafada por el mismo individuo, cuyos servicios contrató en abril de 2023, a fin de que se ocupase de los trámites de la herencia de su difunto esposo.

Detalló que la primera vez que se encontró con el profesional lo hizo en un bufete de abogados del centro de la ciudad (del cual no recordaba el nombre) y que las siguientes veces se reunieron "en cafeterías". Durante todo el tiempo, contó la mujer, le estuvo haciendo "transferencias e ingresos" porque, supuestamente, estaría arreglando el tema de la herencia. Al no ver resultados, empezó a sospechar que había sido víctima de una estafa.

"Nos recibió con un título falso, tiene un montón de denuncias por estafador", manifestó a La Opinión el hijo de esta mujer, también damnificado. "Nos decía que teníamos que hacer pagos de lo que iba pidiendo el Estado, para adelantar la herencia", relató.

En prisión en Sangonera

"Ya hemos declarado dos veces", apostilló el afectado, que insistió en que "confiamos en lo que nos dijo porque pensamos que era abogado". "Y le dimos casi 60.000 euros. 50.000, en ingresos por el banco; el resto, se le ha dado en mano", aseveró, al tiempo que tachó de "sinvergüenza" al ya investigado.

Fuentes penitenciarias apuntaron que el sospechoso se encuentra desde mediados del mes de febrero en prisión provisional, ingresado en el módulo 1 del penal de Sangonera, en Murcia, como presunto autor de un delito de estafa.