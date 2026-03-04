Despiden dos veces a una empleada y obligan a la empresa a pagar más de 25.000 euros

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tienda de pintura

Mujer que trabaja de dependienta en una tienda.

Mujer que trabaja de dependienta en una tienda. / Andrea Piacquadio / Pexels

Una empleada de una tienda de pintura de Asturias ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declare nulo su último despido. La mujer ya había sido despedida de manera ilegal previamente por la misma empresa.

La empleada ha conseguido que el Tribunal dicte dos veces que sus despidos han sido inválidos. El primer caso tuvo lugar en abril del 2024. Tenía un contrato indefinido con la empresa de pintura hacía 8 meses. Aun así, le llegó una carta de despido de su puesto de dependienta por supuesta disminución voluntaria y continuada del rendimiento, según el medio 'La voz de Asturias'.

Declaración de los jueces

En septiembre de ese mismo año, el Juzgado de lo Social n.º 6 de Oviedo declaró ese despido como nulo. El juzgado aseguró que el conflicto estaba relacionado con la negativa de la empleada a aceptar modificaciones de horario o jornada propuestas por la empresa.

La resolución del caso ordenó a la empresa la readmisión de la empleada, una indemnización de 5.000 euros por vulneración de derechos fundamentales y el equivalente de los salarios desde la fecha de despido hasta la readmisión. Esto dejó un total de 14.336 euros pagados por la empresa a causa del primer despido.

Segundo despido

Después de su reincorporación, a mediados de diciembre de 2024, se le notificó un segundo despido disciplinario por la desaparición de varios bidones y botes de pintura durante los días que ella estaba destinada en los establecimientos. Además de los supuestos robos, la empresa alegaba que la empleada había insultado al gerente y al jefe de ventas el mismo día.

La mujer denunció también este segundo despido y el Juzgado de lo Social n.º 3 de Oviedo ha vuelto a declarar el despido como ilegal. El tribunal ha declarado que la empresa no aportó pruebas suficientes ni objetivas que demostraran o evidenciaran la desaparición de los productos ni la posible autoría de la empleada.

Noticias relacionadas y más

En esta segunda resolución, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha decretado la obligación de readmitir a la trabajadora con las mismas condiciones y horarios, el pago de los salarios correspondientes a los meses que no ha podido trabajar y una indemnización de 11.249 euros por vulneración de derechos fundamentales.

