Estafa en conciertos y festivales: la Policía Nacional avisa de un timo en las entradas que te hará perder dinero

Los conciertos y festivales son grandes atractivos para los ciberdelincuentes, especialmente para sus fans esperan ansiosos las entradas y hacen interminables colas frente al ordenador para poder conseguirlas. Las vistas de artistas internacionales a nuestro país pueden ser una gran oportunidad para que los estafadores consigan el dinero de sus víctimas.
La Policía Nacional ha lanzado una advertencia a los ciudadanos para que tenga cuidado a la hora de adquirir entradas para eventos, conciertos o festivales. "Si te quieres divertir compra tus entradas solo en sitios oficiales".
Cómo funciona este fraude
Según la Policía Nacional los delincuentes suelen actuar cuando se trata de conciertos de artistas internaciones muy conocidos, en los cuales las entradas se agotan rápidamente. Aprovechan la vulnerabilidad y la desesperación de las víctimas por ver a su artista favorito para ofrecerles entradas falsas o inexistentes.
Vivir la música en directo cada vez está más demandado, y cuando se cuelga el cartel de entradas agotadas aparecen los ciberdelincuentes mediantes páginas webs falsas, anuncios en redes sociales o plataformas de reventa para reclutar a sus víctimas y ofrecerles entradas a precios tentados con el único objetiva de vaciar sus cuentas bancarias.
"Compra solo en sitios oficiales si no quieres perder tu dinero y quedarte si ese concierto al que tantas ganas tenías de ir", advierten los agentes.
Recomendaciones de la Policía Nacional
- Comprar siempre en sitos oficiales o autorizados
- Verificar la dirección web antes de acceder al enlace
- Desconfiar de las ofertas tentadoras o de vendedores particulares por redes sociales o páginas de compraventa
- Nunca compartir datos personales ni bancarios a desconocidos
- Evitar pagos a través de aplicaciones no oficiales
Si crees haber sido víctima de este tipo de estafas, los agentes insisten en la importancia de denunciar el delito facilitando prueban que evidenciar el fraude. Además, recuerdan que la precaución es el primer paso para no ser víctima de un engaño.
"Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea", concluye.
