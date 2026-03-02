SUCESO
Muere un niño de 2 años en Pontevedra al atragantarse con una gominola
Los servicios de emergencia que se movilizaron no pudieron hacer nada para salvar la vida del pequeño
J. M. Ramos / EP
Un niño de 2 años falleció este fin de semana en la localidad pontevedresa de Carballo tras sufrir un atragantamiento al ingerir una gominola durante una celebración familiar.
Los hechos sucedieron el sábado. A las 20.25 horas el 112 Galicia recibió una alerta a través de Urxencias Sanitarias 061, que movilizó hasta el lugar a profesionales médicos que, pese a sus esfuerzos, nada pudieron hacer por salvar la vida del pequeño, a pesar de que lograron retirarle la gominola que había ingerido, según informa Europa Press.
Hasta el lugar también fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
El pequeño está siendo velado en un tanatorio de Carballo y a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, posterior entierro, en el cementerio parroquial de Bértoa.
- Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
- Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- Las heridas afectan hasta al 50% de los ingresados en hospitales españoles: 'Es un problema preocupante
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres
- La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España
- Marta Lafuente, paciente con diabetes: 'Estuvieron a un paso de amputarme los dedos del pie
- Una particular factura 180.000 euros a la Generalitat por llevar muestras de sangre del ICO en coche