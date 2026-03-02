La madre y el bebé desaparecidos en Barcelona contactan con un familiar para decir que están bien

María Paula, que se encontraba en paradero desconocido junto a su hijo de 23 meses desde el pasado 12 de febrero, ha contactado finalmente con un familiar cercano para pedir que cese su búsqueda. “Ha enviado un vídeo a su padre que está en Colombia en el que se la ve a ella y a su hijo, y están bien”, ha explicado a este diario Diana, la madre de María Paula y abuela del menor. Diana acudirá este mismo martes por la noche a la comisaría de los Mossos d’Esquadra a retirar una denuncia que había activado una búsqueda por parte de los investigadores del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en Barcelona. La portavoz de SOS Desaparecidos, por su parte, ya ha aclarado que dan por desactivada la petición de ayuda para dar con María Paula.

A pesar de que, según Diana, su hija y su nieto son personas vulnerables, dado que los dos necesitan de cuidados médicos –en el caso de María Paula por problemas de salud mental–, la familia renuncia a seguir buscándolos. “Esperaré a que ella quiera contactar de nuevo conmigo”, explica. “Necesitaba saber que están bien”.

Según el vídeo que ha enviado a su padre, María Paula y el menor siguen en España. Diana sospecha que su hija continúa creyendo que los trabajadores sociales de la residencia en la que vivía en Barcelona tienen intención de quitarle la custodia de su hijo, algo que no es verdad, y que por ese motivo María Paula no quiere aclarar dónde se encuentra.

Noticias relacionadas

El pasado 12 de febrero, María Paula se marchó del centro de servicios sociales junto a su hijo de 23 meses. Alertados por Diana, los Mossos d’Esquadra activaron una investigación para dar con la mujer y el pequeño. Los agentes trataban el caso como una desaparición voluntaria pero la consideraban de riesgo debido a la vulnerabilidad de la joven y su hijo.