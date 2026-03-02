La llamada del mossèn del santuario del Far activó la búsqueda del joven de Sallent desaparecido en Susqueda

La llamada del mossèn Josep a los Mossos d'Esquadra activó el pasado miércoles, día 25, la búsqueda del joven de Sallent, Fran Soriano, que este lunes de madrugada ha aparecido sano y salvo.

Mossèn Josep Isern es el capellán del santuario de la Mare de Déu del Far, y este lunes por la mañana ha sido "el hombre más feliz del mundo", cuando ha sabido por la llamada del medio de comunicación Regió7 que el joven estaba bien. Esta mañana se ha marchado temprano para ir al médico en Olot y no ha sabido la noticia hasta que este diario lo ha contactado. "Me toca muchas veces dar malas noticias que, cuando tienes una buena, te alegra el día". Y acto seguido decía que "llamaría a la familia de este chico para alegrarnos de la buena noticia".

Según mossèn Josep, el coche aparcó el domingo día 22, y cuando se marcha todo el mundo, fue de los pocos vehículos que se quedaron en el aparcamiento. Los días siguientes pareció normal que el vehículo siguiera en el lugar, porque "mucha gente hace excursiones largas", pero el miércoles ya le levantó sospechas a mossèn Josep y llamó a la policía.

El sacerdote acostumbra a avisar a los Mossos cada vez que "aparecen coches aquí en el aparcamiento, sean robados o de gente que...", insinuando el destino de personas que se dirigen a este lugar del risco del Far para quitarse la vida. Esto activó a los agentes de la demarcación de Girona, que fueron quienes avisaron a la familia del joven de Sallent, que confirmaron la desaparición.

A partir de ahí comenzó una búsqueda con dron, perros y efectivos de Bombers y Mossos que resultó infructuosa hasta que este lunes por la mañana, casi 8 días después, el joven llamó desde el propio coche, con el teléfono móvil, diciendo que había querido hacer una excursión y se había desorientado.