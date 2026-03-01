Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTrumpGanadores GoyaMWC 2026IRPF pensionesRosalíaRobo NúriaBarçaRopa usadaZygmunt BaumanEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
  2. Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
  3. Solo quedan una decena de jabalíes vivos en la zona cero: el operativo se centra ahora en Collserola
  4. Marta Boix, profesora de una escuela de Barcelona: 'Los maestros no rechazamos los cambios, pero necesitamos condiciones reales para hacerlo bien
  5. Reserva un viaje de 2.000 euros sin tener vacaciones aprobadas y acaba despedida: el Supremo avala a la empresa
  6. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  7. Un cocinero, un camarero y un trineo de los grandes: así fue el rocambolesco robo de la caja fuerte de Núria
  8. Juicio a un joven de 19 años por agredir sexualmente a su compañera de instituto, de 13: 'Me agarró de las muñecas, me rompió las mallas y tocó mis partes

En directo | Un mes de la tragedia en Adamuz: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Cinco empresarios marroquíes detenidos por explotar a inmigrantes de su país sin papeles en barberías y restaurantes de Mallorca

Cinco empresarios marroquíes detenidos por explotar a inmigrantes de su país sin papeles en barberías y restaurantes de Mallorca

Reserva un viaje de 2.000 euros sin tener vacaciones aprobadas y acaba despedida: el Supremo avala a la empresa

Reserva un viaje de 2.000 euros sin tener vacaciones aprobadas y acaba despedida: el Supremo avala a la empresa

La familia kuwaití pide 9 años de cárcel al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca

La familia kuwaití pide 9 años de cárcel al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca

Cae una red del narco tras interceptar en Barajas 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte

Cae una red del narco tras interceptar en Barajas 110 kilos de cocaína ocultos en bolsas de deporte

Un cocinero, un camarero y un trineo de los grandes: así fue el rocambolesco robo de la caja fuerte de Núria

Un cocinero, un camarero y un trineo de los grandes: así fue el rocambolesco robo de la caja fuerte de Núria

Absuelta una madre de maltrato infantil: el niño podría sufrir la enfermedad de los "huesos de cristal"

Absuelta una madre de maltrato infantil: el niño podría sufrir la enfermedad de los "huesos de cristal"

Juicio a un joven de 19 años por agredir sexualmente a su compañera de instituto, de 13: "Me agarró de las muñecas, me rompió las mallas y tocó mis partes"