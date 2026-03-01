Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MWC 2026Guerra IránTrumpGanadores GoyaBorrascaTráficoBarçaRopa usadaJuan del ValCambio de horaEncuesta elecciones Andalucía
Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga

El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía

Vehículos de la Policía Local de Fuengirola.

Vehículos de la Policía Local de Fuengirola.

Redacción

Málaga
Un hombre ha sido detenido en Fuengirola por intentar llevarse a una menor en un mercadillo este domingo.

El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía.

La presencia de varias patrullas de agente de la Policía Local permitió actuar con rapidez, por lo que llegaron al lugar a tiempo. Tras esto, el individuo fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional.

