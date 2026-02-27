Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Pakistán - AfganistánChemsexAlcampoSorteo ChampionsBarcelonaPremios Goya 2026Baronesa ThyssenLudwig BandAlta VelocidadBridgertonEncuesta Castilla y León
instagramlinkedin

Incendio

Muere una persona tras un incendio en una vivienda en Huesca

El suceso ha ocurrido durante la madrugada de este viernes en la localidad de Ayerbe y hay una persona más hospitalizada

Vistas panorámicas de Ayerbe.

Vistas panorámicas de Ayerbe. / Ayuntamiento de Ayerbe

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una persona ha muerto este viernes tras propagarse un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca). También hay herida una segunda persona, que ha sido trasladada al hospital San Jorge de Huesca por inhalación de humo.

Los hecho han sucedido de madrugada en la última planta de un edificio de 3 alturas y cuyo origen, según la DGA, se ha situado en la chimenea. Los bomberos no han llegado a desalojar el resto del edificio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
  2. Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: 'Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor
  3. La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
  4. Jonathan, de 42 años y en la calle por el 'chemsex': 'Yo tenía una vida normal y la 'tina' me lo ha quitado todo
  5. El 'chemsex' se erige en un 'problema de salud pública' en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
  6. La crisis de natalidad tensa la preinscripción escolar en Catalunya: la pública pide conservar grupos y bajar ratios, y la concertada, la gratuidad
  7. Sant Joan de Déu impulsa una red pública de hospitales europeos que fabriquen inmunoterapias CAR-T contra el cáncer
  8. Catalunya perforará la 'falla del Vallès' para buscar energía geotérmica profunda

Una mujer acusa de estafa a su amante, que tiene otras condenas: "Llevo seis años en un infierno, decía que me iba a arruinar la vida"

Una mujer acusa de estafa a su amante, que tiene otras condenas: "Llevo seis años en un infierno, decía que me iba a arruinar la vida"

Un empresario al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”

Un empresario al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”

Procesado un cuidador por violar a dos ancianas, de 90 y 100 años, en una residencia: "Me manoseó los pechos, me restregó el pene y me metió algo"

Procesado un cuidador por violar a dos ancianas, de 90 y 100 años, en una residencia: "Me manoseó los pechos, me restregó el pene y me metió algo"

Muere una persona tras un incendio en una vivienda en Huesca

Muere una persona tras un incendio en una vivienda en Huesca

Detenido por encerrar a personas vulnerables en un piso de Torrent para robarles su dinero

Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Mallorca

Hallan los cadáveres de una anciana y su hijo en su domicilio de Mallorca

Prisión para un falso pastor evangélico por abusos sexuales a mujeres en L'Hospitalet simulando “ejercicios espirituales”

Prisión para un falso pastor evangélico por abusos sexuales a mujeres en L'Hospitalet simulando “ejercicios espirituales”

Detenidos dos trabajadores de Núria por el robo de la caja fuerte del hotel

Detenidos dos trabajadores de Núria por el robo de la caja fuerte del hotel