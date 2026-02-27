Incendio
Muere una persona tras un incendio en una vivienda en Huesca
El suceso ha ocurrido durante la madrugada de este viernes en la localidad de Ayerbe y hay una persona más hospitalizada
Redacción
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Una persona ha muerto este viernes tras propagarse un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca). También hay herida una segunda persona, que ha sido trasladada al hospital San Jorge de Huesca por inhalación de humo.
Los hecho han sucedido de madrugada en la última planta de un edificio de 3 alturas y cuyo origen, según la DGA, se ha situado en la chimenea. Los bomberos no han llegado a desalojar el resto del edificio.
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: 'Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor
- La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
- Jonathan, de 42 años y en la calle por el 'chemsex': 'Yo tenía una vida normal y la 'tina' me lo ha quitado todo
- El 'chemsex' se erige en un 'problema de salud pública' en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
- La crisis de natalidad tensa la preinscripción escolar en Catalunya: la pública pide conservar grupos y bajar ratios, y la concertada, la gratuidad
- Sant Joan de Déu impulsa una red pública de hospitales europeos que fabriquen inmunoterapias CAR-T contra el cáncer
- Catalunya perforará la 'falla del Vallès' para buscar energía geotérmica profunda