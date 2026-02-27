Cae una banda que creó 'el triángulo del hachís': movió 900 kilos entre Marruecos, Catalunya y Milán

Una operación conjunta entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia di Finanza italiana ha permitido desmantelar una organización criminal internacional dedicada principalmente al tráfico de hachís, aunque también traficaban con marihuana. El pasado 10 de febrero se hizo un operativo conjunto entre Italia, Catalunya, Zaragoza y Málaga que acabó con 17 detenidos, de entre 20 y 60 años, por presuntamente formar parte de esta banda.

A los detenidos se les atribuyen delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Los investigadores, que han actuado conjuntamente, han identificado a dos redes criminales diferenciadas pero interconectadas.

Una de ellas operaba desde Catalunya y se encargaba de importar hachís procedente de Marruecos. Lo almacenaba en centros logísticos. Un segundo grupo recibía la droga en Catalunya y coordinaba su transporte hacia el norte de Italia, donde posteriormente era distribuida.

El pasado 10 de febrero efectivos de la policía italiana se desplazaron hasta Marbella (Málaga) para participar en diversas entradas y registros en un dispositivo conjunto con Mossos y con la colaboración de la Policía Nacional. Paralelamente, efectivos de los Mossos d’Esquadra también se desplazaron a la localidad aragonesa de Tauste (Zaragoza) para llevar a cabo dos entradas y registros, en este caso con la colaboración de la Guardia Civil.

Dos de los arrestos tuvieron lugar en Savona (Italia) y Milán (Italia). En Catalunya la operación se hizo de forma simultánea con 14 entradas y registros en Badalona, Sant Adrià de Besòs, Tiana, Mataró, Calella, Montcada i Reixac y Llorenç del Penedès. El dispositivo finalizó con la intervención de más de 40 kilos de hachís, dos vehículos de alta gama, dos armas de fuego (una real y otra simulada) y más de 60.000 euros en efectivo.

Organización internacional

La investigación ha desarticulado un entramado criminal de carácter transnacional establecido en Catalunya, presuntamente dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes por vía terrestre hacia Italia y otros países europeos. La organización habría gestionado envíos de hachís y marihuana procedentes de Marruecos y destinados al mercado europeo.

La red estaría formada principalmente por dos facciones diferenciadas pero plenamente coordinadas. La primera, encargada de enviar la droga desde Marruecos hasta territorio español y prepararla para su posterior distribución. La segunda, responsable de organizar la exportación del producto hacia diversos países, principalmente el norte de Italia.

Según Mossos, este tipo de organizaciones no operan bajo una estructura piramidal rígida, sino que funcionan como una red con varios grupos interconectados, cada uno con cierto grado de autonomía pero con dependencia funcional entre sí. Esto les permite garantizar un flujo constante de droga desde el punto de origen hasta el mercado final y mantener la actividad incluso si alguno de los grupos falla.

En Catalunya, un primer grupo principal gestionaba la recepción y la primera distribución, mientras que grupos secundarios actuaban como proveedores alternativos en caso de que los principales no pudieran garantizar el suministro de la droga. Finalmente, otros grupos compradores ubicadas tanto en España como en Italia adquirían la droga para su distribución en los mercados finales. Este modelo en red, flexible y adaptable, permitía que distintas células asumieran funciones de manera inmediata si algún nodo era desactivado, asegurando así la continuidad de la actividad delictiva, según la policía.

17 detenidos

Los Mossos señalan que desde 2024, cuando se inició la investigación, estas bandas criminales habrían movido unos 900 kilos de hachís. Los agentes pudieron intervenir unos 500 kilos de hachís, además de 10 kilos de marihuana, en diversas operaciones contra estos grupos criminales cuando trataban de desarticularlos. La droga intervenida tiene un valor de casi tres millones de euros en el mercado negro.

Además, las indagaciones realizadas indican que la organización podría haber transportado otros 400 kilos de hachís no intervenidos, lo que evidencia la capacidad operativa, la dimensión transnacional y el alto nivel de sofisticación logística del grupo criminal, según la policía.

Los Mossos remarcan que "la investigación y el dispositivo policial han asestado un golpe decisivo a una organización criminal que operaba con un elevado grado de sofisticación y que había establecido una infraestructura transnacional con capacidad para mover grandes cantidades de droga entre continentes".

Además destacan la coordinación entre los Mossos d’Esquadra de la DIC y la Guardia di Finanza de Milán, en el marco del Equipo Conjunto de Investigación, junto con la constitución de un equipo judicial conjunto integrado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Badalona y la Fiscalía Antimafia de Milán.