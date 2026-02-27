Suceso en Castellón
La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos
Se trata del resultado de la macrooperación policial que paralizó la avenida Pío XII de la ciudad el pasado martes
Neus Bravo
Una veintena de personas han sido detenidas, según ha podido conocer Mediterráneo este jueves, después de la gran operación de la Policía Nacional que paralizó el pasado martes la avenida Pío XII de Vila-real. Los arrestados están acusados de trata de seres humanos, lo cual confirma las primeras sospechas vecinales que apuntaban a que múltiples mujeres jóvenes de nacionalidad extranjera se encontraban de manera temporal en el edificio a pesar de que no eran vecinas del mismo.
Este rotativo fue ya testigo el martes de como los agentes sacaban a dos mujeres en el asiento trasero de un coche, no detenidas sino acompañadas, una imagen que ahora se ve refrendada con el conocimiento de los delitos que se presume que se cometieron en la vivienda.
Afecta a varias provincias
Este macrooperativo policial ha afectado a varias provincias españolas con registros y arrestos simultáneos. Este jueves los acusados pasaron a disposición del juzgado de guardia de Vila-real y además está previsto que se levante el secreto de las actuaciones en breve.
Hasta tres grupos de investigación diferentes dentro de la Policía Nacional han colaborado conjuntamente para llevar a cabo esta gran operación que ha permitido desactivar esta presunta trama ilegal de trata de personas. La cantidad de efectivos implicados da cuenta de la relevancia que para el Cuerpo Nacional de Policía tenía esta actuación.
Trasiego de hombres
Fuentes oficiales locales afrimaron a este diario que se trata de una colaboración con Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
Asimismo, los vecinos habían denunciado el trasiego de hombres que acudían al piso, si bien todavía se debe esclarecer qué ocurría dentro del mismo.
El pasado 2024, también en Vila-real, este diario contó que había una casa de citas que producía grandes molestias vecinales. Sin embargo, se trata de otro lugar, puesto que aquella vivienda se encuentra en el Raval del Carme y esta está en la avenida Pío XII.
Suscríbete para seguir leyendo
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- Jonathan, de 42 años y en la calle por el 'chemsex': 'Yo tenía una vida normal y la 'tina' me lo ha quitado todo
- Las balizas V-16 se activan 2.300 veces al día: 'Ni geolocalizan ni envían datos personales del conductor
- La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: 'La rejilla no estaba sujeta
- El número de mayores de 50 que se presentan a oposiciones se cuatriplica en seis años
- El 'chemsex' se erige en un 'problema de salud pública' en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
- Catalunya perforará la 'falla del Vallès' para buscar energía geotérmica profunda
- La metanfetamina ya es la droga que más ingresos causa en la unidad de patología dual del Hospital del Mar