TejeroFremanezumabAyusoCarmen ThyssenBarcelonaDocumentos 23FAtúnLa SagreraRonda de DaltSant Joan de DéuPremios Goya 2026Cuba
Los Mossos investigan el asesinato de un hombre en Balsareny

La víctima apareció en un domicilio de la localidad

Los Mossos investigan la muerte de una mujer a puñaladas en un local ocupado de L'Hospitalet

Els Mossos, a Manlleu

Els Mossos, a Manlleu / EFE

Germán González

Germán González

Barcelona
Nueva víctima mortal en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra de la Región Policial Central investigan la muerte violenta de un hombre de 51 años en Balsareny (Bages). Este miércoles pasado, sobre las ocho y media de la tarde, los Mossos fueron requeridos para dirigirse a un domicilio del municipio, donde localizaron el cuerpo sin vida de la víctima. Un familiar había llamado al 112 cuando encontró el cadáver.

Presentaba numerosas heridas por el cuerpo que podrían ser causadas por el impacto de un objeto contundente, según varias fuentes. Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ya se encontraba en la vivienda, confirmaron la muerte de la víctima.

Ante la posibilidad de que se trate de un homicidio o un asesinato, los agentes de la División de Investigación Criminal de la policía catalana han iniciado las pesquisas para determinar las causas del crimen.

Como es habitual en todas las muertes violentas, agentes de la policía científica han inspeccionado el domicilio y se está preguntando al entorno de la víctima para esclarecer quién pudo acabar con su vida. También se está a la espera de conocer la autopsia para saber cómo falleció.

Desconfinado el polígono industrial de Valls tras el incendio de una empresa química que ha provocado un herido leve

Un empresario al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”

Los Mossos investigan el asesinato de un hombre en Balsareny

Detenido el joven atrincherado en su casa de Madrid con una escopeta y una ballesta

La familia del niño que está en la uci tras caer de 15 metros en una boda en L'Hospitalet demandará al hotel: "La rejilla no estaba sujeta"

